Ngày 17/6, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ trao Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, năm 2026.

Tại buổi lễ, ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm, Hội đồng Giải báo chí tỉnh tiếp nhận 86 tác phẩm đủ hồ sơ tham dự giải; được phân loại theo 5 loại hình báo chí, gồm: báo in, tạp chí in 18 tác phẩm, báo điện tử 32 tác phẩm, phát thanh 8 tác phẩm, truyền hình 19 tác phẩm, ảnh báo chí 9 tác phẩm.

Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng, Báo VietNamNet nhận giải A

Các tác phẩm tham dự Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, năm 2026 phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số, giảm nghèo, bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch, phòng chống thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Nhiều tác phẩm đã vượt khỏi cách phản ánh sự kiện đơn thuần, chuyển sang cách tiếp cận phân tích, lý giải, đặt vấn đề và đề xuất giải pháp.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 45 giải thưởng gồm: 3 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 19 giải Khuyến khích.

Trong đó, loạt bài “Cao Bằng: Từ cái nôi cách mạng đến điểm sáng cải cách” của tác giả Nguyễn Đình Đoàn Bổng, đăng trên Báo VietNamNet, đoạt giải A.

Cùng đoạt giải A còn có tác phẩm Những mái nhà Pác Bó - “Pháo đài” cách mạng giữa núi rừng biên cương của Báo Công an nhân dân; tác phẩm Chuyên án 325L: “Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia - cuộc chiến với tội phạm công nghệ cao" của nhóm tác giả Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Cao Bằng.

Các tác giả nhận giải Khuyến khích.

Bên cạnh giải A, Báo VietNamNet còn có 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích gồm: “Pác Bó: Di sản ‘sống’ nơi cội nguồn cách mạng” của nhóm tác giả Nguyễn Đình Đoàn Bổng, Lê Anh Dũng, Nguyễn Đức Hoàng, Phạm Trọng Tùng; “Chương trình 1719 - Đòn bẩy giảm nghèo ở vùng cao Cao Bằng” của tác giả Phạm Bình Minh.