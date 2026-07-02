Tào Đạt
Theo ủy nhiệm của Tòa thánh Vatican, sáng 2/7, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle - Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo Tin mừng, đã chủ trì Lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Tham dự Thánh lễ còn có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam; đại diện Tổng Giáo phận Hà Nội, Tổng Giáo phận Sài Gòn (TPHCM), Tổng Giáo phận Huế; đại diện Hội đồng Giám mục Thái Lan, Giáo phận Viêng Chăn (Lào).
Đây là lần đầu tiên sau gần 500 năm Công giáo hiện diện ở Việt Nam, một lễ tuyên phong Chân phước được tổ chức trong nước thay vì tại Vatican.
Đoàn đồng tế gồm Đức Hồng y và các giám mục rước đến lễ đài đặt tại khu đất đối diện Nhà thờ Tắc Sậy.
Không gian tổ chức Thánh lễ đông đảo đại biểu về tham dự.
Theo thống kê của Ban tổ chức, khoảng 1.800 linh mục đã về dự Thánh lễ.
Không gian lắp đặt màn hình LED tập trung đông đúc các tín đồ Công giáo, người hành hương về dự và theo dõi Thánh lễ.
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