Không 'ở ẩn' như lời đồn, sống và làm nghề chậm rãi

Chia sẻ với VietNamNet, Lê Vũ Long cho biết nhiều người thường mặc định anh ít xuất hiện trên màn ảnh, thậm chí “ở ẩn”. Thực tế, nghệ sĩ làm việc đều đặn, chưa bao giờ ngơi nghỉ. “Tôi không hiểu vì lý do gì luôn có người hỏi câu này. Tôi hàng năm đều tham gia các dự án phim ảnh”, anh nói.

Tạo hình vai vua Đinh Tiên Hoàng của Lê Vũ Long trong phim "Hộ linh tráng sĩ".

Trong dự án mới Hộ linh tráng sĩ, Lê Vũ Long đảm nhận vai Đinh Tiên Hoàng - nhân vật lịch sử có tầm vóc, để lại nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Theo anh, thử thách lớn nhất của diễn viên là “đánh thức” được nhân vật, tạo cho họ một đời sống thực để khán giả có thể tin tưởng, từ đó yêu hoặc ghét.

Với vai Đinh Tiên Hoàng, quá trình chuẩn bị càng khó bởi tư liệu lịch sử còn lại không nhiều. Lê Vũ Long cùng ê-kíp phải xâu chuỗi các dấu tích, nghiên cứu bối cảnh và hình dung về con người phía sau các sự kiện.

Phim khai thác các nhân vật lịch sử có thật nên khó tránh khỏi các luồng ý kiến trái chiều khi ra mắt. Lê Vũ Long cho rằng tranh luận là điều bình thường với nghệ thuật. Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, người làm nghề cần tỉnh táo để phân biệt và chọn lọc kỹ càng.

Các ý kiến có cơ sở, giúp ê-kíp nhận ra thiếu sót và hoàn thiện công việc luôn đáng được tiếp thu. Ngược lại, với nhận xét chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc cố tình gây tranh cãi khi phim chưa chính thức ra mắt, anh không để tâm. “Bình luận đóng góp có giá trị giúp người làm nghề hoàn thiện bản thân và công việc tốt hơn. Còn các ý kiến mang tính phá quấy và không có giá trị xây dựng, tôi không quan tâm”, Lê Vũ Long nói.

So với đồng nghiệp cùng thế hệ, Lê Vũ Long không quá xông xáo, không thích xuất hiện ồ ạt. Anh chọn một nhịp làm nghề, cuộc sống chậm rãi, kín kẽ và có phần khác biệt. Sau mỗi vai diễn, nghệ sĩ cần một khoảng nghỉ để trạng thái cân bằng trước khi bắt đầu nhân vật mới.

Vẻ ngoài phong độ của Lê Vũ Long ở tuổi 53.

Từ Xin hãy tin em đến các bộ phim như Những người thợ xẻ, Người đàn bà mộng du, Của rơi, Mùa hè chiều thẳng đứng hay gần đây là Mưa trên cánh bướm, mỗi vai diễn đều mang đến cho anh một trải nghiệm khác nhau.

Với nam nghệ sĩ, nghệ thuật không có giới hạn nên anh cởi mở với mọi lời mời, không phân biệt vai chính phụ, lớn hay nhỏ. Điều quan trọng là tác phẩm đủ sức hấp dẫn để anh muốn bước vào, nghiên cứu và dành thời gian cho nó.

Ngoài diễn xuất, Lê Vũ Long có 16 năm công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và dành nhiều năm theo đuổi múa đương đại. Sau thời gian hoạt động độc lập, lưu diễn ở nước ngoài, công việc múa bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Hiện anh dành thêm thời gian cho giảng dạy, trong đó có việc hợp tác với Trường Xiếc Việt Nam hay Học viện Múa Việt Nam.

Hôn nhân hơn 30 năm bình yên, kín tiếng bên bà xã NSƯT

Rời giảng đường hay trường quay, Lê Vũ Long trở về với nhịp sống chậm rãi bên gia đình. Khi không còn bị cuốn vào lịch làm việc dày đặc như trước, cuộc sống của anh giờ giản dị hơn. Mỗi ngày bắt đầu bằng việc tập luyện, đọc vài trang sách rồi chăm cây, cho chim ăn, ngắm đàn cá nhỏ. Đó là khoảng thời gian bình yên, đủ để anh cảm thấy thư thái.

Nghệ sĩ Lê Vũ Long và vợ - NSƯT, biên đạo múa Lưu Thu Lan gắn bó hơn 30 năm.

Nhiều năm qua, Lê Vũ Long có tổ ấm kín tiếng, bình dị bên bà xã - NSƯT, biên đạo múa Lưu Thu Lan. Cả hai cùng làm nghề, song hành trình nghệ thuật đi theo hai hướng khác nhau. Vợ anh từng là một trong các diễn viên ballet chính của Việt Nam trong nhiều năm.

Khi bà xã ở thời kỳ rực rỡ trên sân khấu ballet, Lê Vũ Long lùi lại phía sau để hỗ trợ. Đến giai đoạn anh thành lập đoàn múa, vợ trở thành người lo sản xuất, hậu cần, từng chuyến đi, khách sạn và bữa ăn cho cả đoàn. “Chúng tôi thường xuyên đổi vai cho nhau. Ai đang làm việc chính người kia lùi lại hỗ trợ, không có chuyện nề hà hay so đo tính toán”, anh nói.

Theo Lê Vũ Long, cùng là nghệ sĩ không đồng nghĩa lúc nào cũng phải đồng thuận. Vợ theo đuổi ballet cổ điển, còn anh làm nghệ thuật đương đại - 2 thế giới gần như đối lập. Anh ví sự khác biệt ấy như “nước với lửa”, song chính sự trái dấu giúp họ hiểu rằng không cần áp đặt quan điểm của người này lên người kia.

Cặp đôi ví như "nước với lửa" nhưng không xung đột mà hỗ trợ, nâng đỡ nhau.

Hơn 30 năm bên nhau, anh cho rằng cuộc hôn nhân không có bí quyết đặc biệt. Từ thời trẻ, 2 người đã quen với việc cùng đi làm, ăn sáng, ăn trưa, đi chợ, nấu cơm rồi lại đến nhà hát. Trừ khi có dự án riêng, phần lớn thời gian họ đều ở cạnh nhau.

Hiện Lưu Thu Lan giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội và tiếp tục dựng các vở ballet. Lê Vũ Long có quỹ thời gian linh hoạt hơn, song nếp sinh hoạt gia đình gần như không thay đổi.

Điều gì khiến anh trân quý người bạn đời sau hơn 3 thập kỷ gắn bó?, Lê Vũ Long mỉm cười: “Những điều 2 vợ chồng dành cho nhau hàng ngày rất khó diễn tả bằng lời. Chúng tôi được làm nghề, chia sẻ mọi niềm vui, hạnh phúc và vất vả của cuộc sống thường nhật đã là điều rất may mắn”.

Vợ chồng Lê Vũ Long có 2 con. Con trai sinh năm 2001, hiện học thạc sĩ tại Canada. Con gái sinh năm 2005, theo học ballet nhiều năm tại Học viện Múa Việt Nam rồi sang nước ngoài học tiếp.

Gia đình có 5 thế hệ làm nghệ thuật, song theo anh, việc các con chọn nghề diễn ra tự nhiên. Từ nhỏ, các con đã lớn lên giữa sách vở, bạn bè đồng nghiệp của bố mẹ và môi trường sáng tạo, từ đó dần hình thành tình yêu với nghệ thuật.

Khi các con trưởng thành, cuộc sống gia đình ổn định, Lê Vũ Long thấy mọi thứ tạm yên ổn. Trong gia đình, anh không đặt ra khuôn mẫu thế nào là trọn vẹn bởi mỗi tổ ấm có một tiêu chuẩn riêng. Với nghệ sĩ, chỉ cần cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình là đủ.

Nghệ sĩ Lê Vũ Long trong "Hộ linh tráng sĩ"

Ảnh, clip: NVCC