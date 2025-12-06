Mua căn hộ cao cấp lõi Hòa Lạc - sở hữu VF8 thời thượng

Thị trường bất động sản vệ tinh Hà Nội đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng tiền và dòng cư dân mạnh mẽ, mà tâm điểm là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nơi đây không chỉ là thỏi nam châm thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Viettel, FPT,... mà còn là điểm đến của hàng chục ngàn nhân sự chất lượng cao, hình thành nên một cộng đồng trí thức trẻ với nhu cầu an cư xứng tầm.

Trước sự quan tâm vượt kỳ vọng dành cho quỹ căn hộ mang chuẩn sống cao cấp đầu tiên tại Hòa Lạc, đơn vị phát triển dự án Legacy Hinoiri đã chính thức triển khai chương trình “Mua nhà sang – Rinh xế xịn”. Đây là cơ hội vàng để khách hàng sở hữu ngay một căn hộ hiện đại và tham gia bốc thăm may mắn trúng 2 chiếc ô tô điện VinFast VF8, một biểu tượng của lối sống xanh và công nghệ.

Theo đại diện chủ đầu tư, tổng giá trị quà tặng đạt mức 3,2 tỷ, dành cho cộng đồng cư dân tiên phong, những người đang kiến tạo nền tảng công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc. Việc kết hợp giữa một không gian sống cao cấp và cơ hội sở hữu phương tiện di chuyển hiện đại giúp nâng tầm chất lượng cuộc của cộng đồng cư dân tại đây.

Điểm nhấn thu hút của chương trình này là gói chính sách tài chính cạnh tranh trên thị trường, giúp giảm đáng kể áp lực thanh toán ban đầu cho người mua. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ để ký Hợp đồng mua bán. Bên cạnh đó, dự án cũng đưa ra gói hỗ trợ lãi suất 0% theo từng sản phẩm, cho phép khách hàng thảnh thơi chuẩn bị nguồn lực tài chính trong một khoảng thời gian dài, không bị gánh nặng lãi suất chi phối.

Việc giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm trong thời điểm cuối năm. Sở hữu nhà sang, rinh xế xịn, lại được hỗ trợ vốn tối đa, Legacy Hinoiri đang tạo ra một “cú hích” mạnh mẽ vào tâm lý mua sắm cuối năm tại thị trường khu vực Hòa Lạc, biến giấc mơ an cư thành hiện thực.

Legacy Hinoiri: Chuẩn sống thời thượng, pháp lý vững vàng

Legacy Hinoiri đang trở thành tâm điểm thu hút tại Hòa Lạc, đáp ứng đúng nhu cầu của giới chuyên gia và kỹ sư công nghệ, những người luôn đề cao sự cân bằng giữa công việc cường độ cao và chất lượng cuộc sống. Thực tế cho thấy những năm gần đây, Hòa Lạc chứng kiến tốc độ dịch chuyển cư dân rõ rệt, đặc biệt từ nhóm nhân sự trình độ cao đang làm việc tại Viettel R&D, FPT Software, Đại học FPT và các doanh nghiệp công nghệ trong khu CNC. Nhóm khách hàng này ưu tiên lựa chọn những dự án sở hữu môi trường sống yên bình, tiện nghi đầy đủ, phù hợp với lịch trình bận rộn và yêu cầu cao về không gian tái tạo năng lượng.

Legacy Hinoiri mang đến không gian sống tinh tế, tiện ích hiện đại và cảnh quan xanh, phù hợp chuyên gia, doanh nhân và trí thức trẻ. Ảnh phối cảnh

Nhờ vị trí nằm ngay trung tâm Khu Công nghệ cao và có thể tiếp cận các trục đường chính chỉ trong vài phút, dự án Legacy Hinoiri nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng chú ý. Dự án theo đuổi mô hình “all-in-one”, một xu hướng sống phù hợp với nhóm cư dân làm công nghệ. Các dịch vụ thiết yếu được bố trí ngay trong tòa nhà, từ hệ thống shophouse chân đế phục vụ mua sắm, giải trí, đến phòng tập gym, khu thể thao, không gian làm việc chung (Co-working space) và các khu thư giãn nhìn hướng núi Ba Vì. Việc tối ưu hóa các tiện ích ngay trong nội khu giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời tận hưởng một không gian sống cân bằng sau những giờ làm việc cường độ cao. Một cộng đồng đang hình thành tại đây – nơi các kỹ sư, chuyên gia nghiên cứu cùng nhau kiến tạo tương lai, nhưng vẫn luôn trân trọng những khoảng lặng riêng tư giữa thiên nhiên.

Bước vài phút từ nhịp sống nhanh, chạm ngay khu vườn an yên. Ảnh phối cảnh

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, pháp lý minh bạch được coi là “lá chắn” bảo vệ dòng vốn đầu tư. Ưu điểm của dự án Legacy Hinoiri là đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý và đủ điều kiện mở bán.

“Các hạng mục xây dựng cũng được triển khai theo đúng tiến độ cam kết. Điều này giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi quyết định xuống tiền trong giai đoạn cuối năm, đảm bảo dòng vốn đầu tư an toàn và khả năng nhận nhà đúng hạn, tránh rủi ro pháp lý vốn là mối quan ngại lớn trên thị trường hiện tại”, đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Với loạt ưu đãi lớn được tung ra vào thời điểm cuối năm, cùng với nền tảng pháp lý vững chắc và chất lượng sống vượt trội, Legacy Hinoiri được đánh giá sẽ là một trong những dự án tâm điểm của khu vực trong thời gian tới.

Bích Đào