Lệnh điều kiện là loại lệnh giao dịch được thiết lập sẵn với một hoặc nhiều điều kiện cụ thể. Khi thị trường đạt đến mức giá hoặc trạng thái đã định, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh mua hoặc bán.
Khác với lệnh thông thường (đặt thủ công), lệnh điều kiện cho phép nhà đầu tư không cần theo dõi thị trường liên tục mà vẫn đảm bảo chiến lược được thực thi đúng kế hoạch.
Hiện nay, lệnh điều kiện được sử dụng phổ biến trên thị trường chứng khoán và forex với nhiều biến thể khác nhau:
- Lệnh Stop (Stop Order): Kích hoạt khi giá chạm ngưỡng xác định
- Lệnh Limit (Limit Order): Mua/bán tại mức giá kỳ vọng
- Lệnh Stop Limit: Kết hợp giữa Stop và Limit
- Lệnh OCO (One Cancels the Other): Một lệnh khớp thì lệnh còn lại tự hủy
- Lệnh Trailing Stop: Tự động điều chỉnh theo xu hướng giá
Cách đặt lệnh Stop Loss/Take Profit
Trong thực tế, Stop Loss và Take Profit là hai dạng lệnh điều kiện phổ biến nhất giúp quản trị rủi ro.
Bước 1: Xác định điểm vào lệnh dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản để chọn mức giá hợp lý.
Bước 2: Đặt Stop Loss (cắt lỗ)
- Xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận
- Đặt dưới vùng hỗ trợ (đối với lệnh mua)
Bước 3: Đặt Take Profit (chốt lời)
- Xác định mục tiêu lợi nhuận
- Đặt gần vùng kháng cự
Bước 4: Nhập lệnh trên hệ thống
- Điền đầy đủ thông tin giá, khối lượng
- Kích hoạt Lệnh điều kiện để hệ thống tự động thực hiện
Lợi ích của lệnh điều kiện
Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, lệnh điều kiện trở thành công cụ không thể thiếu với cả nhà đầu tư mới và chuyên nghiệp. Áp dụng lệnh điều kiện mang lại nhiều lợi ích như:
- Tự động hóa giao dịch: Không cần theo dõi liên tục
- Kiểm soát rủi ro: Giới hạn mức thua lỗ
- Tối ưu lợi nhuận: Chốt lời đúng kế hoạch
- Kỷ luật đầu tư: Hạn chế quyết định cảm tính
Lưu ý khi sử dụng
Dù hiệu quả, Lệnh điều kiện vẫn cần được sử dụng đúng cách:
- Không đặt Stop Loss quá gần → dễ bị quét lệnh
- Tránh đặt Take Profit quá xa → khó đạt mục tiêu
- Kiểm tra thanh khoản thị trường
- Theo dõi tin tức ảnh hưởng đến giá
- Hiểu rõ cơ chế hoạt động của từng loại lệnh
Lệnh điều kiện ở công ty nào?
Hiện nay, hầu hết các công ty chứng khoán và nền tảng giao dịch đều hỗ trợ lệnh điều kiện.