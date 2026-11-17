Lexus ES 500e thu hút sự chú ý với chính sách bảo hành pin 10 năm, công nghệ sạc và dịch vụ hỗ trợ tại đại lý, góp phần giải đáp những băn khoăn khi chuyển sang ô tô điện.

Chính sách bảo hành pin 10 năm là một trong những điểm nhấn của Lexus ES 500e, mẫu sedan thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang Nhật Bản tại Việt Nam. Chính thức ra mắt ngày 7/10/2026 với giá 2,94 tỷ đồng, mẫu xe hướng tới khách hàng quan tâm đến công nghệ, trải nghiệm sử dụng và chi phí sở hữu lâu dài.

Lexus ES 500e có giá 2,94 tỷ đồng

Lexus ES 500e kế thừa những giá trị đặc trưng của dòng sedan hạng sang, đồng thời được làm mới theo ngôn ngữ thiết kế Clean Tech x Elegance. Chiều dài cơ sở 2.950 mm góp phần tạo nên khoang cabin rộng rãi.

Lexus ES 500e sở hữu khoang lái sang trọng nổi bật

Khoang lái phát triển theo triết lý Tazuna, trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, cần số điện tử và công nghệ Hidden Switches với các nút điều khiển ẩn thông minh. Hệ thống âm thanh Mark Levinson 17 loa hoàn thiện trải nghiệm tiện nghi.

Về vận hành, ES 500e sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4, cho tổng công suất 338 mã lực. Công nghệ Interactive Manual Drive cho phép người lái điều khiển công suất thông qua lẫy chuyển số, kết hợp phản hồi từ chân ga, âm thanh và màn hình, nhằm tạo cảm giác tương tác tương tự việc chuyển số trên xe sử dụng động cơ đốt trong.

Chuẩn sạc CCS2, miễn phí sạc 24/7 tại đại lý Lexus

Không chỉ giới thiệu một mẫu xe thuần điện mới, Lexus còn xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ trong quá trình sử dụng, giải quyết những băn khoăn phổ biến của khách hàng khi chuyển sang ô tô điện.

Một trong những vấn đề được người sử dụng ô tô điện quan tâm là khả năng tiếp cận trạm sạc. ES 500e sử dụng chuẩn sạc CCS2, tương thích với các hệ thống sạc sử dụng chuẩn này tại Việt Nam. Điều này giúp người dùng có thêm lựa chọn khi tìm kiếm điểm sạc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một mạng lưới riêng biệt.

ES 500e sử dụng chuẩn sạc CCS2, tương thích với các hệ thống sạc sử dụng chuẩn này tại Việt Nam.

Xe cũng được trang bị công nghệ quản lý nhiệt độ pin trước khi sạc. Hệ thống có khả năng đưa pin về ngưỡng nhiệt độ lý tưởng, qua đó tối ưu hiệu quả tiếp nhận năng lượng, rút ngắn thời gian chờ và góp phần bảo vệ tuổi thọ pin. Công nghệ này đặc biệt hữu ích khi điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi, ảnh hưởng đến hiệu suất sạc.

Khách hàng có thể sạc Lexus ES 500e miễn phí tại hệ thống đại lý chính hãng của Lexus.

Bên cạnh khả năng tương thích với hạ tầng bên ngoài, Lexus còn cung cấp giải pháp sạc ngay trong hệ thống đại lý chính hãng. Cụ thể, khách hàng sở hữu ES 500e được miễn phí sạc 24/7 tại mạng lưới đại lý Lexus. Chính sách này mang đến thêm lựa chọn thuận tiện khi cần bổ sung năng lượng, đồng thời giúp người dùng có thể kết hợp việc sạc xe với các hoạt động tại đại lý.

Pin thế hệ mới: An toàn tối đa, độ bền ổn định nhiều năm

Bên cạnh hạ tầng sạc, một trong những mối quan tâm lớn nhất của người mua ô tô điện là độ bền và chi phí thay thế pin. Đây là bộ phận có giá trị lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sở hữu xe trong dài hạn.

Khách hàng sở hữu ES 500e được miễn phí sạc 24/7 tại mạng lưới đại lý Lexus

Trên ES 500e, bộ pin lithium-ion thế hệ mới được bố trí dưới sàn xe, trong phạm vi chiều dài cơ sở, giúp hạ thấp trọng tâm, tối ưu không gian nội thất và tăng độ ổn định khi vận hành.

Đáng chú ý, pin được trang bị hệ thống làm mát hiệu suất cao cùng cấu trúc bảo vệ đa lớp nhằm nâng cao độ an toàn và độ bền.

Không chỉ dựa vào công nghệ, Lexus còn sử dụng chính sách hậu mãi để củng cố niềm tin của khách hàng. ES 500e được áp dụng chế độ bảo hành 10 năm hoặc 185.000 km đối với xe và pin, tùy điều kiện nào đến trước. Ngoài ra, khách hàng được hưởng chương trình bảo dưỡng miễn phí định kỳ trong 3 năm hoặc 60.000 km, cùng các dịch vụ tài chính và bảo hiểm chính hãng tại hệ thống đại lý Lexus.

Có thể thấy, thay vì chỉ tập trung thuyết phục khách hàng bằng khả năng vận hành hay công nghệ trên xe, Lexus đang tiếp cận thị trường xe điện từ một góc độ rộng hơn. Chuẩn sạc CCS2 giúp tăng khả năng tương thích với hạ tầng hiện có, công nghệ quản lý nhiệt độ pin hỗ trợ tối ưu thời gian sạc, trong khi mạng lưới đại lý cung cấp dịch vụ sạc miễn phí 24/7 và chính sách bảo hành dài hạn tạo thêm điểm tựa cho người sử dụng.

Đây có thể là yếu tố quan trọng giúp khách hàng xe sang vốn đề cao sự tiện nghi, ổn định và an tâm cân nhắc công nghệ thuần điện trong thời gian tới.

Thạch Thảo