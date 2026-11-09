Singapore - Một chiếc xe BMW bị lật sau khi đâm vào ô tô dịch vụ tại khu Little India, Singapore, trong lúc bị cảnh sát truy đuổi. Vụ việc khiến 4 người bị thương, trong đó có tài xế 33 tuổi đang bị truy tìm.

Xe bỏ chạy đâm ô tô dịch vụ, lật nhào giữa ngã tư

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 7/11 tại khu Little India, Singapore. Theo thông tin từ cảnh sát, một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt giữ sau cuộc truy đuổi bằng ô tô, kết thúc bằng vụ va chạm khiến chiếc xe BMW lật ngửa giữa ngã tư đường Race Course và Birch.

Trước đó, vào khoảng 20h35 ngày 6/11, cảnh sát nhận được thông tin về một vụ hành hung xảy ra trên đường River Valley. Nạn nhân là người đàn ông 34 tuổi, bị một đối tượng sử dụng vật sắc nhọn tấn công. Người này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vẫn tỉnh táo.

Xe MBW bỏ chạy đâm ô tô dịch vụ, lật nhào giữa ngã tư

Nghi phạm được cho là đã rời khỏi hiện trường bằng ô tô sau vụ việc.

Đến khoảng 0h05 ngày 7/11, các sĩ quan cảnh sát đang tuần tra trên đường Tessensohn phát hiện chiếc xe có liên quan và ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế được cho là đã tăng tốc bỏ chạy, khiến cảnh sát phải tổ chức truy đuổi.

Video do trang AsiaOne ghi nhận cho thấy chiếc SUV BMW di chuyển qua giao lộ giữa đường Race Course và Birch trước khi đâm vào một chiếc ô tô dịch vụ (PHV) màu trắng.

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Cú va chạm mạnh khiến chiếc BMW lật nhiều vòng, sau đó nằm ngửa trên dải phân cách đường. Phần đầu bên trái của chiếc SUV bị hư hỏng đáng kể, trong khi cản trước bên trái của ô tô dịch vụ cũng bị bung một phần.

Chiếc xe BMW lật nhiều vòng, sau đó nằm ngửa trên dải phân cách đường.

4 người bị thương, nhiều vật sắc nhọn được tìm thấy trong xe

Theo thông tin từ cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF), vụ tai nạn khiến tổng cộng 4 người phải nhập viện.

Trong đó, tài xế ô tô dịch vụ 36 tuổi cùng hai nữ hành khách, lần lượt 29 và 42 tuổi, được đưa đến Bệnh viện Tan Tock Seng trong tình trạng tỉnh táo.

Người đàn ông 33 tuổi điều khiển chiếc BMW cũng bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Changi. Người này bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Sau khi các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, lực lượng cứu hộ điều xe chuyên dụng đến dựng chiếc BMW trở lại vị trí bình thường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Các sĩ quan cảnh sát sau đó tiến hành kiểm tra phương tiện trong hơn 30 phút nhằm thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Theo ghi nhận của AsiaOne, lực lượng chức năng đã phát hiện ít nhất 6 lon bia và một chai vodka bên trong chiếc SUV. Ngoài ra, 4 vật sắc nhọn cũng được tìm thấy, gồm một chiếc kéo, một dao gọt bút chì và hai vật có hình dạng giống dao mở thư.

Những vật dụng này được đưa ra khỏi xe và đặt riêng trên mặt đất để phục vụ công tác ghi nhận, điều tra.

Nghi phạm đối mặt nhiều cáo buộc

Cảnh sát Singapore cho biết người đàn ông 33 tuổi sẽ bị đưa ra tòa vào sáng 7/11 để đối mặt với cáo buộc cố ý gây thương tích bằng phương tiện nguy hiểm theo Bộ luật Hình sự và không cung cấp mẫu hơi thở theo Luật Giao thông đường bộ.

Đây là những cáo buộc liên quan đến vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Các tình tiết cụ thể về việc người đàn ông có sử dụng rượu bia trước khi lái xe hay không chưa được kết luận chỉ từ những vật dụng tìm thấy trong phương tiện.

Trong thông cáo, cảnh sát Singapore nhấn mạnh không dung thứ các hành vi bạo lực và sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ hiệu lệnh hợp pháp của cảnh sát, chấp hành quy định giao thông và không tìm cách bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe.

Vụ việc hiện tiếp tục được điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến, từ vụ hành hung ban đầu đến hành vi bỏ chạy và tai nạn xảy ra trong quá trình truy đuổi.

Theo Asiaone