Với LG, điều đáng theo đuổi không phải sự hoàn hảo tuyệt đối, mà là sự phù hợp. Một chiếc tủ lạnh lý tưởng không cần sở hữu nhiều tính năng nhất, chỉ cần vừa y với không gian, vừa ý trong trải nghiệm và đáp ứng đúng nhu cầu của gia đình. Và đó cũng là cách LG cho ra đời chiếc tủ lạnh LG French Door Fit & Max mới.

Tủ lạnh LG French Door Fit & Max mới

Thiết kế Fit & Max – “vừa y không gian”

Sự vừa vặn đầu tiên đến từ thiết kế hài hoà với không gian. Tủ lạnh LG French Door Fit & Max mới được thiết kế gần như không khoảng hở, cho phép lắp đặt sát tường hoặc hệ tủ bếp, tạo nên tổng thể liền mạch, gọn gàng mà vẫn thuận tiện trong quá trình sử dụng. Cánh tủ được tối ưu mở đến 110° mang đến sự linh hoạt mà không cần hy sinh diện tích lắp đặt. Đặc biệt, Công nghệ LG Instaview giúp người dùng chỉ cần gõ nhẹ 2 lần không cần mở tủ vẫn thấy thức ăn bên trong.

Không chỉ "Fit" với không gian, LG còn tối đa hóa khả năng lưu trữ với dung tích lên đến 550L, đáp ứng nhu cầu dự trữ thực phẩm cho gia đình nhiều thành viên mà vẫn giữ nguyên thiết kế gọn gàng bên ngoài. Tông màu be thời thượng giúp tủ lạnh dễ dàng hòa quyện với tổng thể căn bếp, tạo nên không gian hiện đại, tinh tế và hài hòa. Đó cũng là cách LG hiện thực hóa triết lý vừa y không gian – tối ưu từng centimet nhưng không đánh đổi trải nghiệm sử dụng.

Thiết kế không khoảng hở vừa y không gian, dung tích lên đến 550L tối đa trải nghiệm

Công nghệ hiện đại – “vừa ý trải nghiệm”

Giải pháp làm đá - đa dạng kiểu đá, pha chế mọi thức uống vừa ý khẩu vị

Tủ lạnh LG French Door Fit & Max mới tăng trải nghiệm pha chế từ ba lựa chọn đá gồm đá tròn (Craft Ice), đá viên và đá xay, đá nào cũng vừa ý, thức uống nào cũng hợp gu, sẵn sàng cho mọi cuộc vui.

Đá tròn (Craft Ice) được làm sẵn bên trong ngăn đông, phù hợp cho cocktail, whisky hay các thức uống cần giữ lạnh lâu. Đá viên và đá xay dễ dàng lấy trực tiếp từ bên ngoài tủ lạnh qua màn hình cảm ứng LCD 6,8 inch, lý tưởng pha cà phê lạnh, trà, nước ngọt và nước trái cây; đá xay dành cho sinh tố, nước ép hay mocktail.

Tủ lạnh LG French Door Fit & Max mới đáp ứng 3 loại đá từ đá tròn (Craft Ice), đá viên, đá xay.

Công nghệ Freshness & Convertible đảm bảo thực phẩm tươi vừa ý

Mỗi loại thực phẩm đều cần một điều kiện bảo quản khác nhau. Người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ từ -23°C đến 7°C với ngăn kéo chuyển đổi đa năng (Full Convert Drawer). Tủ lạnh LG French Door & Fit Mới còn có khả năng tinh chỉnh theo 12 chế độ nhiệt độ khác nhau ở Ngăn Fresh Converter+, đáp ứng bảo quản nhiều loại thực phẩm đa dạng như thịt, cá đông lạnh đến rau củ, trái cây hay đồ uống. Ngoài ra, kết hợp cùng công nghệ Door Cooling & Linear Cooling giúp hơi lạnh lan tỏa nhanh hơn và giữ độ tươi ngon lâu hơn.

Ngăn kéo chuyển đổi đa năng Full Convert Drawer tuỳ chỉnh nhiệt độ linh hoạt -23°C đến 7°C

Công nghệ AI Inverter tiết kiệm điện, cân đối chi tiêu vừa ý

Song song với hiệu năng, yếu tố tiết kiệm điện cũng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Công nghệ AI Fresh học dữ liệu sử dụng trong ba tuần, từ đó chủ động tối ưu công suất theo thói quen của người dùng. Trong khi đó, AI Saving Mode tự động điều chỉnh nhiệt độ theo hai khung giờ được thiết lập trên ứng dụng LG ThinQ, vừa duy trì hiệu suất làm lạnh ổn định, vừa kiểm soát điện năng tiêu thụ hiệu quả. Nhờ đó, người dùng có thể an tâm sử dụng lâu dài với chi phí vận hành được tối ưu.

Công nghệ AI thông minh học dữ liệu sử dụng, tối ưu hiệu suất làm lạnh và kiểm soát điện năng tiêu thụ hiệu quả.

LG French Door Fit & Max mới được đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế, công nghệ và trải nghiệm, góp phần kiến tạo một căn bếp hiện đại, tiện nghi và phù hợp với nhịp sống mới.

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(Nguồn: LG Việt Nam)