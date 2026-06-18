Tại sự kiện kỷ niệm được tổ chức vào ngày 17/6 tại Hà Nội, LG tái khẳng định cam kết sẽ tiếp tục mở rộng vai trò của công ty con R&D tại Việt Nam như một trung tâm đổi mới sáng tạo ở nước ngoài của Công ty LG Vehicle Solution (VS). Trọng tâm hoạt động của đơn vị sẽ là phát triển phần mềm cho các lĩnh vực cốt lõi của công nghệ ô tô, bao gồm viễn thông (telematics), hệ thống thông tin giải trí (infotainment) và các lĩnh vực trọng yếu khác.

LG Electronics R&D Việt Nam tổ chức kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam

Hướng tới là tổ chức chuyên sâu về phát triển phần mềm ô tô

Kể từ khi thành lập vào năm 2016, tổ chức R&D của LG tại Việt Nam đã phát triển từ một đội ngũ khoảng 30 chuyên gia trở thành một trung tâm về phần mềm ô tô. Sau khi chính thức trở thành pháp nhân độc lập vào năm 2023, đơn vị hiện vận hành như một công ty con R&D chuyên trách với hơn 1.250 kỹ sư phần mềm - trong đó khoảng 850 kỹ sư làm việc tại Hà Nội và 400 kỹ sư tại Đà Nẵng.

Công ty con R&D tại Việt Nam của LG chịu trách nhiệm phát triển các phần mềm cốt lõi cho lĩnh vực kinh doanh của VS bao gồm hệ thống thông tin giải trí (infotainment), viễn thông (telematics) và cụm đồng hồ (instrument cluster). Trên nền tảng năng lực này, LG Vietnam R&D đang tích cực thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xuyên suốt quá trình phát triển phần mềm ô tô.

Các ý tưởng ứng dụng AI, được chính các kỹ sư đề xuất từ quá trình làm việc hằng ngày, đang được triển khai trong các dự án thực tế, qua đó thúc đẩy hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo tự chủ theo hướng bottom-up trên toàn tổ chức. Cách tiếp cận này phản ánh sự phát triển liên tục của LG Vietnam R&D trong việc nâng cao năng lực chuyên môn về phần mềm ô tô.

Củng cố kết nối trong mạng lưới R&D và sản xuất toàn cầu

Công ty con R&D của LG tại Việt Nam đã tham gia vào các dự án phát triển phần mềm ô tô dành cho các hãng sản xuất ô tô toàn cầu là khách hàng của công ty LG Vehicle Solution.

Thông qua việc kết nối hoạt động R&D tại Việt Nam với các trung tâm nghiên cứu tại Hàn Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ, LG đã xây dựng một mạng lưới phát triển phần mềm ô tô mang tính toàn cầu, linh hoạt và có khả năng phản ứng nhanh, đáp ứng đa dạng yêu cầu của khách hàng tại từng khu vực.

Tập thể lãnh đạo LG Electronics R&D Việt Nam tại lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động

Phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực phần mềm tại địa phương

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của hoạt động R&D tại Việt Nam, LG đang tích cực đầu tư vào nguồn nhân lực trong lĩnh vực ô tô và phần mềm tại địa phương. Thông qua chương trình học bổng LG Track, công ty sớm phát hiện và nuôi dưỡng các lập trình viên tiềm năng; đồng thời, LG Dream Code - cuộc thi lập trình thường niên - đóng vai trò như một nguồn cung ứng nhân tài gắn với các cơ hội tuyển dụng trong tương lai.

Sự kiện LG Dream Code năm nay, được tổ chức vào ngày 24/5 tại Hà Nội và Đà Nẵng, đã thu hút khoảng 670 sinh viên từ khắp cả nước. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được ưu tiên xem xét khi ứng tuyển vào LG Vietnam R&D.

Năng lực phát triển phần mềm trình độ cao của đơn vị đã được khẳng định thông qua các chương trình đánh giá nội bộ của Tập đoàn LG. Trong kỳ đánh giá Coding Expert gần nhất, 18 trong tổng số 25 ứng viên đạt chứng nhận (tương đương 63%) đến từ LG Vietnam R&D, chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ các đơn vị của LG.

Ông Lee Sang Yong – Phó chủ tịch điều hành LG Electronics, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VS phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ông Lee Sang-yong, Phó chủ tịch Điều hành LG Electronics kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VS thuộc LG Vehicle Solution Company, cho biết: “Trong suốt thập kỷ qua, công ty con R&D của LG tại Việt Nam đã trở thành một trụ cột trong mạng lưới phát triển phần mềm ô tô toàn cầu của chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của mạng lưới R&D toàn cầu nhằm nâng cao hơn nữa năng lực phát triển phần mềm ô tô.”

(Nguồn: LG Electronics)