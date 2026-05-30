Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

Phát biểu tại sự kiện Ngày hội Sở hữu trí tuệ 2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) nhấn mạnh, sở hữu trí tuệ (SHTT) và đổi mới sáng tạo không phải những khái niệm xa vời mà bắt đầu từ chính những ý tưởng nhỏ trong lớp học. Nếu được định hướng đúng, học sinh hoàn toàn có thể hình thành tư duy của những nhà sáng chế tương lai ngay từ bậc tiểu học.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục và các nhà trường trong việc lan tỏa tư duy khoa học, ý thức tôn trọng quyền SHTT, góp phần xây dựng thế hệ công dân sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày hội Sở hữu trí tuệ 2026 nằm trong chuỗi hoạt động trong khuôn khổ “IP Day", đã tạo dấu ấn khi tiên phong đưa các nội dung về SHTT đến gần hơn với học sinh phổ thông thông qua nhiều hình thức trải nghiệm thực tiễn. Với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới”, IP Day 2026 được thiết kế đồng điệu với thông điệp của World IP Day 2026 do WIPO công bố.

Tại sự kiện, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như “Thông thái cùng IP Day”, nơi các khái niệm về bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu được truyền tải thông qua các tình huống thể thao gần gũi. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ Cục Sở hữu trí tuệ, những nội dung pháp lý vốn khô khan được chuyển tải theo cách dễ tiếp cận hơn với học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là đấu trường “Nhà Sáng Tạo Nhí”. Tại đây, học sinh trải qua quy trình từ hình thành ý tưởng, thiết kế mô hình STEM đến thuyết trình và phản biện để bảo vệ sản phẩm sáng tạo của mình trước ban cố vấn.

Các giải thưởng như Nhà Sáng Chế Nhí 2026, Giải Pháp Truyền Cảm Hứng hay Giải Pháp Ấn Tượng không chỉ ghi nhận chất lượng sản phẩm mà còn truyền đi thông điệp rằng mọi ý tưởng sáng tạo đều là tài sản quý giá cần được tôn vinh và bảo vệ.

Sản phẩm hệ thống làm mát khán đài thông minh của các bạn học sinh đến từ Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái trình diễn tại Ngày hội Sở hữu trí tuệ 2026.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sở hữu trí tuệ (SHTT) được xem là một trong những thước đo quan trọng phản ánh năng lực đổi mới sáng tạo của mỗi quốc gia. Từ nhận thức đó, việc đưa giáo dục SHTT vào trường học đang được xem là hướng đi mang tính nền tảng nhằm xây dựng văn hóa tôn trọng tri thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo từ thế hệ trẻ.

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), bảo hộ SHTT là yếu tố then chốt khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về bảo hộ quyền SHTT.

Thực tiễn cho thấy, để giải quyết bài toán này một cách bền vững, không thể chỉ dựa vào các biện pháp quản lý hay chế tài xử phạt. Điều quan trọng là xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, trong đó ý thức tôn trọng các ý tưởng và tài sản trí tuệ được hình thành từ khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trên tinh thần đó, Cục Sở hữu trí tuệ cùng Smartschool đã triển khai mô hình giáo dục sở hữu trí tuệ trong trường phổ thông. Đây được xem là bước đi nhằm góp phần xây dựng thế hệ công dân có tư duy sáng tạo và năng lực hội nhập trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

Việc đưa giáo dục SHTT vào học đường cũng được xem là giải pháp cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đổi mới giáo dục và đào tạo.

Thông qua phương pháp giáo dục liên môn, kết hợp STEM, nghệ thuật, ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, chương trình hướng tới việc hình thành cho học sinh tư duy nghiên cứu, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực làm việc nhóm.

Không chỉ tiếp cận kiến thức về bản quyền, sáng chế hay nhãn hiệu, học sinh còn được bồi dưỡng tinh thần tôn trọng giá trị tri thức và ý thức bảo vệ thành quả sáng tạo. Đây được xem là nền tảng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.