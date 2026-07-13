LG gram AI 2026 - Mỏng nhẹ tinh tế, bứt phá hiệu năng

Vật liệu Aerominum™ siêu nhẹ và đặc quyền tăng tốc hiệu suất với công nghệ DUAL AI

Trọng lượng siêu nhẹ là DNA làm nên tên tuổi của LG gram. Trên LG gram AI 2026, LG tiếp tục nâng cấp thế mạnh này với vật liệu hợp kim thế hệ mới Aerominum™, giúp máy nhẹ hơn 40g so với thế hệ trước, đồng thời tăng khả năng chống trầy xước do va chạm và ma sát hằng ngày lên tới 135%.

Kết hợp ngôn ngữ thiết kế Aeroplate, LG gram AI 2026 vẫn giữ vẻ ngoài mỏng nhẹ đặc trưng nhưng đạt chuẩn độ bền.

Bên cạnh thiết kế gọn nhẹ và bền bỉ, LG gram AI 2026 còn nâng cao hiệu suất làm việc với nền tảng Dual AI độc quyền, kết hợp gram AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (On-Device AI) và Copilot+ PC trên nền tảng đám mây. Nhờ đó, người dùng có thể tìm kiếm thông tin, tóm tắt nội dung và hỗ trợ sáng tạo ngay cả khi không có kết nối Internet, đồng thời tăng cường bảo mật cho dữ liệu cá nhân và tài liệu quan trọng.

Vật liệu Aerominum giúp thiết bị giảm thêm 40g trọng lượng so với thế hệ tiền nhiệm

Song song đó, hệ sinh thái LG gram Link cho phép chia sẻ dữ liệu và mở rộng màn hình giữa iOS, Android, Windows và webOS. Ứng dụng ThinQ giúp người dùng quản lý thiết bị từ xa, khóa máy hoặc xóa dữ liệu khi cần để bảo vệ thông tin cá nhân.

Bên cạnh những nâng cấp trên LG gram AI 2026, LG cũng phân hóa dải sản phẩm thành ba dòng máy, đáp ứng đa dạng phong cách sống và nhu cầu sử dụng.

LG gram Pro AI - Hiệu năng bứt phá dành cho giới tinh hoa

Đối với các nhà lãnh đạo thách thức lớn nhất không nằm ở năng lực xử lý mà nằm ở việc tối ưu hóa quỹ thời gian eo hẹp trong guồng quay dịch chuyển liên tục. LG gram Pro AI sở hữu tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen™ 7 bên cạnh Intel® Core™ U5, mở rộng sự linh hoạt cho người dùng tùy theo đặc thù công việc, cũng như đủ mạnh mẽ để biến “thời gian chết” trong khi di chuyển thành lợi thế.

LG gram Pro AI siêu nhẹ với hiệu năng ổn định, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển và làm việc linh hoạt

Bên cạnh đó, bộ xử lý (NPU) mạnh mẽ đạt mức 50 TOPS kết hợp cùng bộ nhớ RAM lên đến 32GB LPDDR5X giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu gấp 1.25 lần, cấu hình Pro-grade trên LG gram Pro AI dễ dàng chinh phục các tệp dữ liệu khổng lồ và tối đa hóa năng suất cùng trợ lý AI chuyên sâu.

LG gram AI - Trợ thủ đắc lực, kết nối linh hoạt mọi lúc mọi nơi

Nếu là một chuyên viên thường xuyên đi công tác xa, một nhân sự làm việc tự do hoặc một người luôn cần năng suất và tốc độ hòa hợp trong trạng thái hoàn hảo nhất, LG gram AI chính là thiết bị được "đo ni đóng giày" cho bạn.

Phiên bản 14 inch thiết lập chuẩn mực về trọng lượng khi chỉ vỏn vẹn 1.120g - mức nhẹ nhất trong dải sản phẩm hiện tại - nhưng vẫn xuất sắc vượt qua các tiêu chuẩn độ bền khắt khe.

Được thiết kế cho nhịp sống năng động, LG gram AI cân bằng giữa sức mạnh AI và tính di động trong một thiết kế siêu nhẹ

Bên trong sự gọn nhẹ thanh lịch là bộ vi xử lý Intel® Core™ U7 tối tân, cấp nguồn bởi viên pin dung lượng lớn 72Wh. Trợ thủ này cho phép người dùng duy trì trạng thái làm việc 100% năng suất với đầy đủ công cụ cần thiết suốt ngày dài tại phòng chờ sân bay, giảng đường hay các buổi hội thảo kéo dài mà không cần bận tâm về thời lượng pin hay trọng lượng balo.

LG gram Book AI: Giải pháp thông minh, nâng tầm trải nghiệm

Laptop tích hợp AI đang trở thành xu hướng, nhưng mức giá cao khiến nhiều người dùng phổ thông còn e ngại. LG gram Book AI mang đến lựa chọn hợp lý cho học sinh, sinh viên và các gia đình trẻ với nhiều công nghệ nổi bật trong tầm giá. Máy sở hữu màn hình lớn 15 inch cho không gian hiển thị rộng rãi cùng thiết kế kim loại Titan Black cứng cáp, sang trọng.

Điểm nổi bật của LG gram Book AI là khả năng mở rộng hiệu năng linh hoạt (Expandable Performance) với 2 khe cắm SSD độc lập và vi xử lý Intel® Core™ U5 ổn định. Nhờ đó, máy đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ lớn cho học tập, làm việc và giải trí của cả gia đình.

Lưu trữ không giới hạn với 2 khe SSD độc lập, giúp LG gram Book AI sẵn sàng cho mọi nhu cầu học tập, làm việc và giải trí

Được trang bị hệ sinh thái AI độc quyền gồm gram AI, LG gram Link và ThinQ, LG gram Book AI mang đến điểm khởi đầu lý tưởng để người dùng trẻ tự tin làm chủ công nghệ tương lai.

Với thế hệ LG gram AI 2026, LG tiếp tục khẳng định tầm nhìn tiên phong, hướng đến việc trao quyền để người dùng khai thác sức mạnh AI, bứt phá hiệu suất và chinh phục những giới hạn mới trong cuộc sống hiện đại.

Bích Đào