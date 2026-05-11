Mới đây, nhà phân tích Tim Culpan cho biết Apple đang chuẩn bị cho một đợt sản xuất mới của MacBook Neo, nâng tổng số lượng từ ước tính 5-6 triệu ban đầu lên 10 triệu máy. Do đã sử dụng hết nguồn cung chip A18 Pro tồn kho từ đợt sản xuất iPhone 16 Pro, Apple sẽ phải chế tạo một lô vi xử lý A18 Pro hoàn toàn mới cho các mẫu Neo này.

MacBook Neo thành công vượt mong đợi của Apple. Ảnh: Cnet

Do phải sản xuất chip mới thay vì tận dụng nguồn linh kiện chọn lọc sẵn có, biên lợi nhuận của dòng Neo sẽ bị giảm. Đối mặt với tỷ suất lợi nhuận mỏng hơn, Culpan nhận định Apple có thể ngừng bán mẫu máy 599 USD và định vị phiên bản MacBook Neo 699 USD làm tùy chọn tiêu chuẩn.

MacBook Neo ra mắt vào tháng 3 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng. "Chúng tôi đã rất lạc quan về sản phẩm trước khi công bố, nhưng vẫn đánh giá thấp mức độ nhiệt tình của thị trường", CEO Tim Cook nói trong cuộc gọi báo cáo tài chính quý 2 của Apple.

Khi Neo liên tục cháy hàng, nguồn cung đang hết nhanh hơn dự kiến, buộc phải sản xuất thêm. Điều này đòi hỏi Apple phải bỏ tiền để chế tạo hàng triệu chip A18 Pro, một khoản chi phí không hề xuất hiện trong lô hàng Neo đầu tiên.

Trái tim của MacBook Neo là các phiên bản vi xử lý A18 Pro chọn lọc từ dây chuyền sản xuất iPhone 16 Pro. Những con chip này có một lỗi nhỏ ở một trong 6 lõi đồ họa tích hợp và không đủ tiêu chuẩn sử dụng cho iPhone 16 Pro. Đó là lý do MacBook Neo có thông số 5 lõi GPU, trong khi iPhone 16 Pro sở hữu 6 lõi.

Trước chi phí sản xuất gia tăng cho đợt hàng thứ hai, Apple có thể sẽ không hài lòng với bài toán lợi nhuận của phiên bản 599 USD, đặc biệt là khi tính thêm chi phí bộ nhớ và lưu trữ đang leo thang.

Một giải pháp khả thi mà Apple từng áp dụng với Mac Mini là loại bỏ tùy chọn 256GB có giá và biên lợi nhuận thấp nhất. Động thái này sẽ biến phiên bản 699 USD trang bị ổ SSD 512GB và cảm biến vân tay Touch ID trở thành lựa chọn duy nhất, trừ khi Apple bổ sung thêm một bản 1TB ở phân khúc cao hơn.

Người dùng không nên kỳ vọng vào việc chờ đợi một chiếc MacBook Neo chạy lô chip A18 Pro mới với hiệu năng đồ họa mạnh hơn, bởi Apple khó có khả năng cung cấp 6 lõi GPU đầy đủ. Để giữ sự đồng bộ, hãng nhiều khả năng sẽ vô hiệu hóa một lõi GPU. Do đó, một chiếc Neo mua hôm nay hay cuối năm nay vẫn sẽ duy trì thông số 6 lõi CPU và 5 lõi GPU.

Một yếu tố xứng đáng để chờ đợi là các màu sắc mới. Culpan dự đoán Apple có thể giới thiệu thêm các tùy chọn màu sắc cho Neo nhằm xoa dịu những phản ứng tiêu cực về việc tăng giá bán khởi điểm.

Nhóm khách hàng học sinh, sinh viên nên coi mức chênh lệch 100 USD là một đợt nâng cấp miễn phí để có Touch ID và gấp đôi dung lượng lưu trữ. Việc chấm dứt dòng Neo 599 USD với dung lượng khiêm tốn và thiếu Touch ID hoàn toàn hợp lý về mặt chiến lược, dù chắc chắn nhiều người dùng phổ thông vẫn sẽ tiếc nuối khi mức giá rẻ nhất bị loại bỏ.

