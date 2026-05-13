Google vừa công bố dòng máy tính xách tay hoàn toàn mới mang tên Googlebook. Dòng sản phẩm này là một bước nâng cấp so với Chromebook về cả hiệu năng và tính năng, thông qua việc hợp nhất ChromeOS và Android thành một hệ điều hành duy nhất.

Việc sử dụng hệ điều hành hợp nhất là một bước đi rủi ro nhưng có thể mang lại thành công lớn cho Google. Dù các dòng Chromebook trước đây đã có sự kết nối với điện thoại Android, Google khẳng định hệ điều hành mới sẽ xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách, mang lại các tính năng tương tự MacBook lên Googlebook.

Thiết kế sơ bộ của dòng laptop Googlebook. Ảnh: Google

Thông tin chi tiết hiện vẫn hạn chế và dự kiến sẽ được công bố đầy đủ tại I/O, hội nghị nhà phát triển của Google diễn ra vào ngày 19/5 tới.

Googlebook gia nhập thị trường laptop ở một thời điểm quan trọng. Khi Apple ra mắt mẫu MacBook Neo giá 599 USD đầu năm nay, sản phẩm này đã thay đổi hoàn toàn kỳ vọng của người tiêu dùng đối với phân khúc máy tính xách tay giá rẻ, buộc các nhà sản xuất PC và Chromebook phải định giá lại dải sản phẩm của mình.

Chiến lược của Google tập trung vào việc phát hành một thiết bị chất lượng cao chạy hệ điều hành hợp nhất với điện thoại Android, đồng thời cạnh tranh bằng các tính năng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi lõi AI mới mang tên Gemini Intelligence.

Một trong những điểm thu hút lớn nhất của MacBook Neo là khả năng tích hợp sâu với iPhone. Điều này khiến người dùng phải cân nhắc lý do tiếp tục sử dụng PC Windows khi họ có thể mở khóa các tính năng như tin nhắn, FaceTime và Phone Mirroring ngay trên một chiếc laptop có giá rẻ hơn PC truyền thống.

Googlebook gần như chắc chắn là câu trả lời cho bài toán đó. Một trong những trọng tâm của hệ điều hành mới là tính năng Cast My Apps, cho phép người dùng sử dụng liền mạch các ứng dụng từ điện thoại trực tiếp trên Googlebook mà không cần tải xuống.

Mục tiêu cuối cùng là mang lại khả năng hỗ trợ gốc cho các ứng dụng Android trên giao diện Googlebook, bao gồm cả hệ thống AI mới mang tên Google Intelligence.

Các tính năng này sẽ được triển khai theo từng đợt, bắt đầu với các dòng điện thoại Samsung Galaxy và Google Pixel mới nhất vào mùa hè năm nay.

Các tính năng khác như Create My Widget (tạo tiện ích) sử dụng AI để thiết lập các tiện ích nhỏ trên màn hình cho Googlebook dựa trên các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ví dụ, bản demo cho thấy người dùng tạo một tiện ích cho kỳ nghỉ gia đình, sau đó Gemini Intelligence tự động xây dựng một lịch trình dạng cuộn hiển thị ngay trên màn hình chính.

Quá trình chia sẻ dữ liệu liên nền tảng cũng được tối ưu hóa. Google cho biết tính năng Quick Share hỗ trợ gửi ảnh, video và tệp giữa các thiết bị giờ đây sẽ tương thích với chuẩn AirDrop của Apple.

Tiện ích này sẽ xuất hiện đầu tiên trên dòng Pixel, sau đó mở rộng hỗ trợ cho các thiết bị của Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi và Honor vào cuối năm nay.

Tương lai của Chromebook

Đã 15 năm kể từ khi Google ra mắt những chiếc Chromebook đầu tiên: các thiết bị giá rẻ với phần cứng khiêm tốn phục vụ các tác vụ lướt web cơ bản.

Ngày nay, các dòng Chromebook và Chromebook Plus đã tiến lên phân khúc cao cấp với tấm nền OLED, RAM lên đến 16 GB, cùng khả năng hỗ trợ Gemini và các tác vụ AI phức tạp.

Google khẳng định dải sản phẩm Chromebook sẽ không bị loại bỏ. "Chromebook chưa chết", Alexander Kuscher, Giám đốc cấp cao mảng máy tính bảng và laptop của Google chia sẻ trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Trong khi Googlebook là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, thị trường hiện tại của Chromebook vẫn sẽ được giữ nguyên ở thời điểm này.

Dải đền LED cầu vồng ở nắp laptop sẽ là ngôn ngữ thiết kế chung trên các laptop Googlebook. Ảnh: Google

Ông Kuscher cam kết Google sẽ tiếp tục hỗ trợ cập nhật phần mềm cho Chromebook ít nhất là đến năm 2034. Ông cũng thừa nhận hãng không thể đơn phương khai tử hàng triệu thiết bị Chromebook đang được triển khai tại các trường học, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn cầu.

Việc duy trì hỗ trợ là một tín hiệu tích cực, giúp người dùng tránh được những rắc rối khi buộc phải chuyển đổi thiết bị hàng loạt, tương tự như những rào cản từng xảy ra trong đợt nâng cấp Windows 11. Đây chính là lợi thế cạnh tranh mà Google muốn hướng tới.

Dù các sản phẩm và thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, Google xác nhận các thiết bị cao cấp mới sẽ được sản xuất bởi Acer, Asus, HP, Dell và Lenovo.

Về mặt thiết kế, điểm nhấn duy nhất được hé lộ là Glow bar - một dải đèn LED bảy màu đặt ở mặt lưng của mỗi chiếc Googlebook, đóng vai trò là ngôn ngữ thiết kế nhận diện chung.

Các mẫu Googlebook mới dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào mùa thu năm nay, nhưng các nhà sản xuất có thể bắt đầu giới thiệu dải sản phẩm của họ ngay từ mùa hè này.

(Theo ZDN)