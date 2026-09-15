Từ năm học 2022–2023, Tin học đã trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh tiểu học từ lớp 3. Tuy nhiên, tại Phân hiệu Trường Tiểu học Tân Mai, trước đây là Trường Tiểu học Tam Hiệp B, điều kiện tiếp cận thiết bị công nghệ của nhiều học sinh vẫn còn hạn chế.

Hiện phân hiệu có 1.054 học sinh thuộc 31 lớp, phần lớn là con em công nhân và các gia đình lao động từ nhiều địa phương đến Đồng Nai sinh sống. Trong khi không ít em chưa có điều kiện sử dụng máy tính thường xuyên tại nhà, nhiều năm qua nhà trường cũng chưa có một phòng học công nghệ được trang bị đầy đủ để phục vụ việc dạy và học.

Một không gian để công nghệ trở nên gần gũi hơn

Từ nhu cầu thực tế của học sinh, không gian Khám phá Sáng tạo “Mở lối Tương lai” được hình thành và chính thức đưa vào hoạt động trong tháng 9, với sự phối hợp của LG Electronics Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Đồng Nai, UBND phường Tam Hiệp và tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI).

Đại diện LG Electronics Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Đồng Nai, UBND phường Tam Hiệp, tổ chức KFHI và Trường Tiểu học Tân Mai cắt băng, chính thức ra mắt không gian "Mở lối Tương lai".

Toàn bộ phòng học được cải tạo, thiết kế lại để phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh tiểu học, đồng thời bổ sung hệ thống thiết bị gồm 32 màn hình thông minh LG Smart Monitor 27 inch, 01 TV LG AI 4K 65 inch, 01 laptop LG gram AI 2026 cùng 02 điều hòa LG DUALCOOL Inverter AI Air.

Không gian mới của nhà trường được trang bị 32 màn hình thông minh LG Smart Monitor 27 inch

Việc bổ sung thiết bị không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu cơ sở vật chất trước mắt mà còn hướng đến tạo ra một môi trường nơi công nghệ trở thành công cụ quen thuộc trong quá trình học tập. Thông qua các giờ học và hoạt động có ứng dụng công nghệ, học sinh có thêm cơ hội trực tiếp thao tác, tìm kiếm thông tin, khám phá kiến thức và từng bước hình thành những kỹ năng số cần thiết.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, cho biết: “Giáo dục luôn là lĩnh vực được LG ưu tiên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng những thiết bị thông minh từ LG trong không gian này sẽ giúp các em có những bước đi đầu tiên vào thế giới công nghệ, học cách tiếp cận tri thức một cách an toàn và xây dựng những kỹ năng số cần thiết cho chặng đường phía trước”.

Giáo dục luôn là lĩnh vực được LG ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Theo bà Lê Thị Kiều Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mai, một phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ là mong muốn của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường. Không gian này không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất mà còn giúp các em có thêm điều kiện để học tập và trải nghiệm công nghệ ngay trong môi trường trường học.

Nhà trường cho biết sẽ đưa không gian phòng máy tính vào khai thác thường xuyên trong hoạt động giảng dạy

Nhà trường dự kiến đưa phòng học vào khai thác thường xuyên trong hoạt động giảng dạy môn Tin học và các nội dung giáo dục có ứng dụng công nghệ, qua đó phát huy hiệu quả của hệ thống thiết bị trong dài hạn. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, LG Electronics Việt Nam cũng trao 30 phần quà tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập, như một sự động viên để các em tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

Khi những sáng kiến cộng đồng bắt đầu từ nhu cầu thực tế

“Mở lối Tương lai” là dự án đầu tiên thuộc chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2026 – LG Ambassador Challenge 2026. Đây là chương trình toàn cầu thường niên do LG phối hợp cùng Quỹ Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc (Community Chest of Korea) và KFHI triển khai, hướng tới tìm kiếm và hỗ trợ những sáng kiến có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội tại địa phương theo cách thiết thực.

LG Electronics Việt Nam trao các phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Tân Mai

Thay vì áp dụng một mô hình cố định cho mọi cộng đồng, các dự án được lựa chọn xuất phát từ những nhu cầu cụ thể tại từng địa phương. Tại Việt Nam, chương trình bước sang năm thứ hai và tiếp tục tập trung vào ba lĩnh vực gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc gồm Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu.

Trong bối cảnh kỹ năng số ngày càng trở thành một phần quan trọng của năng lực học tập và làm việc, cơ hội tiếp cận công nghệ từ sớm có thể tạo ra những tác động lâu dài. Thông qua Đại sứ Cộng đồng LG và các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, LG Electronics tiếp tục theo đuổi tầm nhìn “Better Life for All – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”, hướng các sáng kiến cộng đồng đến những nhu cầu thực tế và những giá trị có khả năng duy trì lâu dài.

(Nguồn: LG Việt Nam)