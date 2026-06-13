Chiều 13/6, tại TP. Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giải ngân vốn đầu tư công; phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các đề xuất, kiến nghị của Thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Đồng Nai.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả nổi bật đạt được trong phát triển KTXH năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, thách thức và thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để Đồng Nai phát triển theo hướng nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại gắn với xây dựng Nghị quyết đặc thù của Quốc hội; đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Thành phố.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của Đồng Nai, cần nhận diện để có giải pháp khắc phục. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Kết quả ấn tượng và những cam kết mạnh mẽ của Đồng Nai

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, TP. Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737 km² (xếp thứ 9 cả nước); dân số khoảng 5 triệu người (đứng thứ 3 cả nước); gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 33 phường, 62 xã). Đồng Nai có đường biên giới quốc tế với Campuchia dài 258,9 km; đồng thời có vị trí, vai trò đặc biệt, là thủ phủ sản xuất công nghiệp của khu vực phía nam và cả nước.

Việc Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thành lập TP. Đồng Nai và sắp tới là các Nghị quyết quan trọng khác của Bộ Chính trị, Quốc hội sẽ đưa Đồng Nai chuyển mình từ mô hình "tỉnh công nghiệp" sang mô hình "thành phố công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại".

GRDP quý I/2026 tăng 9,76% so với cùng kỳ thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước và cao nhất khu vực phía nam. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa (khu vực công nghiệp-xây dựng tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn 54,8%, dịch vụ chiếm 27,36%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,24%).

5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên 50,4 nghìn tỷ đồng, đạt 50% dự toán (khoảng trên 100 nghìn tỷ đồng). Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 16,37%; du lịch đón 2,5 triệu lượt khách, doanh thu 1,9 nghìn tỷ đồng; chỉ số IIP tăng 13,59% (cả nước khoảng 9%); chế biến, chế tạo tăng 12,8%; thu hút FDI đạt 1,4 tỷ USD, tăng 10,6%; đầu tư trong nước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, đạt 524% kế hoạch.

Thủ tướng chỉ đạo Đồng Nai hoàn tất dứt điểm giải phóng mặt bằng các khu vực còn vướng mắc; bảo đảm bàn giao đủ mặt bằng cho tất cả hạng mục còn lại. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Về chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đồng Nai luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về triển khai Đề án 06, tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái số. Chỉ số Par Index năm 2025 đạt 93,10%, xếp thứ 3/34; mức độ hài lòng của người dân 87,16%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố, là kết quả bước đầu để xây dựng, hoàn thiện chính quyền 2 cấp hiện đại, phục vụ nhân dân.

Thành phố triển khai đồng bộ nhiều hạ tầng số, giúp xử lý 100% hồ sơ công việc của cơ quan hành chính nhà nước trên môi trường mạng. Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,44%. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 90%; hồ sơ quá hạn được kiểm soát ở mức thấp.

Đồng Nai là 1 trong 8 địa phương thí điểm dịch vụ công trực tuyến của Đảng, thu đảng phí trực tuyến đạt 95,58%, xếp thứ nhất trong 8 địa phương được chọn. Từ ngày 30/4/2026, bộ máy chính quyền vận hành thông suốt; giảm 50% số cơ quan chuyên môn cấp thành phố, giảm 45,07% số lượng phòng, ban chuyên môn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Năm 2026, TP. Đồng Nai phấn đấu hoàn thành trên 8 nghìn căn nhà ở cho thuê; vừa khởi công 1.000 căn nhà cho thuê (trong dự án 6.000 căn tại phường Long Bình). Đồng Nai cũng tích cực xử lý các dự án vướng mắc tồn đọng (152 dự án đã cập nhật kết quả lên hệ thống 751), còn 21 dự án chưa hoàn thành.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao. Đặc biệt, tổ chức thành công Lễ công bố thành lập TP. Đồng Nai - sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của Thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cam kết Đồng Nai sẽ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026 và tiến tới cán mốc 12% trong cả nhiệm kỳ; đồng thời thu ngân sách năm 2026 đạt khoảng 150 nghìn tỷ đồng (vượt thu 50%); quyết tâm phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Lãnh đạo Thành phố đổi mới sáng tạo và quyết tâm mạnh mẽ

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và thay mặt Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

"Nếu địa phương nào cũng quyết tâm và đạt kết quả như vậy thì cả nước sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số", người đứng đầu Chính phủ phát biểu.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Theo Thủ tướng, Đồng Nai có vai trò rất đặc biệt, thành phố duy nhất của nước ta tiếp giáp đường biên giới quốc tế với Campuchia, là thành phố mới được thành lập. Nguyên nhân căn cốt, sâu xa của những kết quả đạt được là đội ngũ cán bộ chủ chốt có cách làm mới, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, quyết liệt, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung để thành phố phát triển ngày càng mạnh hơn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất của cuộc làm việc là nhận diện và giải quyết trực diện các đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách của địa phương, bởi hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ chiến lược, đột phá.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Ông cho biết, cách tiếp cận thời gian tới là xây dựng các tiêu chí cụ thể và khi đạt được thì các địa phương sẽ được áp dụng các cơ chế, chính sách chứ không phải "xin" chính sách đặc thù nữa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của Đồng Nai, cần nhận diện để có giải pháp khắc phục. Theo đó, trong bối cảnh dư địa phát triển còn rất lớn, bước chuyển đổi tư duy từ lãnh đạo thành phố tới các ngành, cấp cơ sở còn chưa được như mong muốn.

GRDP quý I vẫn thấp hơn kịch bản 0,08 điểm %; trong khi kịch bản điều chỉnh yêu cầu quý II đạt 9,8%, quý III đạt 10,55%, quý IV đạt 10% - áp lực rất lớn. Đến ngày 8/6/2026, giải ngân đầu tư mới đạt 25,91% kế hoạch, xếp hạng 12/34 tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Nếu Đồng Nai cam kết hoàn thành và đặt mục tiêu cao hơn, đạt kết quả cao hơn về tăng trưởng, đầu tư công, thu ngân sách, hiệu quả đầu tư thì Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực lớn hơn cho Đồng Nai ngay trong năm 2027 và giai đoạn tới, Thủ tướng khẳng định.

Các động lực từ phát triển công nghiệp cũ đã tới hạn, giá trị gia tăng ít, thâm dụng lao động. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng phụ thuộc rất lớn vào các động lực mới như logistics, đô thị sân bay, công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng công nghệ cao, kinh tế số, y tế, đào tạo… trong bối cảnh cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đưa vào vận hành. Việc khai thác giá trị từ cây công nghiệp, cây lâu năm chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế…

Cùng với đó, trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, việc triển khai cơ chế đặt hàng và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu còn hạn chế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Yêu cầu "không có ngoại lệ" với tiến độ sân bay Long Thành

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đồng Nai đã xác định, Thủ tướng yêu cầu Thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và cách thức làm việc, đặc biệt là mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách cho Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng Nai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18-KL/TW, Nghị quyết số 109/NQ-CP, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Nai lần thứ I và 7 nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với TP. Đồng Nai ngày 18/5/2026 vừa qua.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Đồng thời, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18-KL/TW có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, trong đó tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể với lộ trình cho các sở, ngành, địa phương, phân công trách nhiệm lãnh đạo UBND Thành phố theo dõi sát sao, đôn đốc.

Thủ tướng lưu ý, cần hết sức quan tâm, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân trong đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm, tháo gỡ nhanh cho các dự án tồn đọng, kéo dài, kết quả cuối cùng là đưa các dự án vào hoạt động, tạo công ăn việc làm và đóng góp cho ngân sách.

Rà soát, xác định lộ trình hoàn thành sớm nhất các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch liên quan sân bay Long Thành. Phát triển các ngành, lĩnh vực; phát huy và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quyết tâm cao nhất hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công; hoàn thành xây dựng, ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gắn với yêu cầu về hạch toán KTXH, đánh giá hiệu quả đầu tư; quán triệt nguyên tắc bố trí vốn tập trung, giảm số lượng dự án tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021-2025.

Về phát triển hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các cơ quan xử lý ngay các vướng mắc kỹ thuật và pháp lý phát sinh, đưa dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026 theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền, đây là yêu cầu không có ngoại lệ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu chụp ảnh cùng lãnh đạo TP. Đồng Nai. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Thủ tướng chỉ đạo hoàn tất dứt điểm giải phóng mặt bằng các khu vực còn vướng mắc; bảo đảm bàn giao đủ mặt bằng cho tất cả hạng mục còn lại. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng kết nối chiến lược: Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM, đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu, kết nối nội địa với sân bay.

Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án đường Vành đai 3-TPHCM, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 4-TPHCM, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành, dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành…

Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê trên cơ sở chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức, tư duy - xác định đây là ưu tiên chiến lược. Thủ tướng cũng cho biết sắp tới sẽ hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở thương mại theo hướng chủ yếu khuyến khích chung cư cao tầng, bởi đất đai là hữu hạn.

Thủ tướng cũng đề nghị Đồng Nai bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất, kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; tổng rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở và làm tốt việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Triển khai quyết liệt thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW toàn diện trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là mạnh dạn thí điểm, đặt hàng nghiên cứu khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; công tác y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm; chú trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững với nước bạn Campuchia. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả.

Cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Đồng Nai, Thủ tướng cho biết Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có văn bản trả lời ngay và sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai trong quá trình phát triển, lắng nghe và xử lý ngay, hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, thiết kế chính sách trong dự án Luật Đô thị đặc biệt không chỉ áp dụng với TPHCM, mà còn có các chính sách có thể áp dụng với các thành phố, địa phương khác như Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Theo VGP