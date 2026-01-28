Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức bài thi đánh giá năng lực tổng hợp học sinh tiểu học (PSA) năm 2026. Bài thi nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng học sinh tích lũy ở bậc tiểu học.

Kết quả sẽ được sử dụng để làm tiêu chí trong hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 của Trường THCS Ngoại ngữ hoặc các trường THCS khác có nhu cầu.

Thí sinh được đăng ký nhiều đợt thi, nhưng mỗi đợt chỉ được chọn một ca. Lịch tổ chức bài PSA năm 2026 diễn ra vào tháng 4 và tháng 5, cụ thể như sau:

Bài thi đánh giá năng lực tổng hợp học sinh tiểu học gồm ba phần: Khoa học tự nhiên và Toán, Khoa học xã hội và tiếng Việt, tiếng Anh, thời gian làm bài 70 phút với 60 câu hỏi. Trong đó, hai phần đầu mỗi phần gồm 15 câu (25 điểm); phần tiếng Anh gồm 30 câu (50 điểm).

Câu hỏi có dạng thức trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, điền khuyết, sắp xếp trật tự, ghép nối. Tổng thang điểm đánh giá là 100, trong đó mỗi câu có trọng số điểm tương ứng với độ khó của câu hỏi.

Nội dung các câu hỏi trong từng phần như sau:

Học sinh sẽ làm bài thi trên máy tính và biết kết quả ngay sau khi bấm nút kết thúc. Phiếu kết quả được trả tại phòng sau khi kết thúc ca thi. Nhà trường không tổ chức phúc khảo bài PSA.

Kết quả PSA có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày dự thi, hoặc theo quy định của đơn vị sử dụng kết quả.

Lệ phí dự thi là 420.000 đồng/học sinh/ca thi. Học sinh có thể chọn kết quả cao nhất để đăng ký xét tuyển vào Trường THCS Ngoại ngữ.