Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35

02/05  
02:00

Leeds - Burnley

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34

02/05  
02:00

Girona - Mallorca

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35

02/05  
01:45

Pisa - Lecce

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 7

01/05  
23:00

Viking - Rosenborg

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 30

02/05  
00:00

Brondby IF - Nordsjaelland

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 35

02/05  
01:45

Cercle Brugge - Zulte Waregem

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 28

01/05  
21:00

Krylia Sovetov - Spartak Moscow

01/05  
23:30

Lokomotiv Moscow - Dynamo Moscow

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 –  VÒNG 32

01/05  
21:00

Caykur Rizespor - Konyaspor

02/05  
00:00

Gaziantep FK - Besiktas

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT

01/05

02:00

Sporting Braga 2-1 SC Freiburg

ON SPORTS NEWS

Nottingham Forest 1-0 Aston Villa

ON FOOTBALL

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT

01/05

02:00

Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace

ON SPORTS

Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg

ON SPORTS +

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 30

30/04

23:00

Al Okhdood 1-3 Al Ettifaq

01/05

01:00

Al Kholood 1-1 Al Fayha

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

01/05

05:00

Ind. Rivadavia - Deportivo La Guaira

Bolivar - Fluminense

01/05

07:00

Corinthians - Penarol

01/05

09:00

Independiente Medellin - Cusco FC

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

01/05

05:00

Carabobo - Blooming Santa Cruz

Vasco da Gama - Olimpia Asuncion

01/05

07:00

Club Tigre - America de Cali

01/05

07:30

Bragantino SP - River Plate

01/05

09:00

Alianza Atletico - Macara