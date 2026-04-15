Lịch thi đấu vòng bán kết Champions League 2025/26 

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI
NGÀY - GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
LƯỢT ĐI
29/4 - 02:00 Real Madrid/ Bayern Munich PSG/ Liverpool TV360
30/4 - 02:00 Arsenal/ Sporting CP Barcelona/ Atletico Madrid TV360
LƯỢT VỀ
6/5 - 02:00 Barcelona/ Atletico Madrid Arsenal/ Sporting CP TV360
7/5 - 02:00 PSG/ Liverpool Real Madrid/ Bayern Munich TV360

Kết quả vòng tứ kết Champions League 2025/26 

 LƯỢT ĐI
NGÀY - GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
8/4 - 02:00 Real Madrid 1-2 Bayern Munich TV360
Sporting CP  0-1 Arsenal TV360
9/4 - 02:00 Barcelona 0-2 Atletico Madrid TV360
PSG 2-0 Liverpool TV360
LƯỢT VỀ
15/4 - 02:00 Atletico Madrid Barcelona TV360
Liverpool PSG TV360
16/4 - 02:00 Bayern Munich Real Madrid TV360
Arsenal Sporting CP  TV360