|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
|
13/08
19:30
|
U23 Australia - Timor-Leste
|
FPT Play
|
13/08
19:30
|
Philippines - Myanmar
|
FPT Play
|
SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2025
|
14/08
02:00
|
PSG - Tottenham
|
ON FOOTBALL
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
13/08
23:00
|
Istanbul Basaksehir - Viking
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64
|
14/08
01:45
|
Barnsley - Fleetwood
|
Bolton - Sheffield Wed
|
Cheltenham - Exeter City
|
Huddersfield - Leicester
|
14/08
02:00
|
Birmingham - Sheffield Utd
|
CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
13/08
20:15
|
FC Orenburg - Akhmat Grozny
|
13/08
22:30
|
PFC Sochi - PFC Krylia Sovetov
|
14/08
00:45
|
Dynamo Moscow - FK Krasnodar
|
COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8
|
14/08
05:00
|
Cerro Porteno - Estudiantes
|
14/08
07:30
|
Flamengo - Internacional
|
CÚP QG ARGENTINA 2025 – VÒNG 1/8
|
14/08
05:30
|
Tucuman - Newells Old Boys
|
CÚP MỸ MỞ RỘNG 2025
|
14/08
06:30
|
Philadelphia Union - New York RB
|
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
|
12/08
19:30
|
Việt Nam 1-0 Thái Lan
|
FPT Play, VTV5
|
12/08
19:30
|
Indonesia 1-1 Campuchia
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI
|
12/08
23:00
|
FK Qarabag 5-1 Shkendija
|
13/08
00:00
|
AEP Paphos 2-0 Dinamo Kiev
|
FC Copenhagen 5-2 Malmo
|
Fenerbahce 5-0 Feyenoord
|
Viktoria Plzen 2-1 G.Rangers
|
13/08
00:30
|
Club Brugge 3-2 RB Salzburg
|
13/08
01:15
|
Ferencvarosi 3-0 Ludogorets Razgrad
|
Slovan Bratislava 1-0 Kairat Almaty
|
13/08
02:00
|
Benfica 2-0 Nice
|
Crvena Zvezda 1-1 Lech Poznan
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI
|
13/08
01:45
|
Shelbourne 1-3 Rijeka
Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia