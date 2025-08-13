Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

13/08

19:30

U23 Australia - Timor-Leste

FPT Play

13/08

19:30

Philippines - Myanmar

FPT Play

SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2025

14/08

02:00

PSG - Tottenham

ON FOOTBALL

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

13/08

23:00

Istanbul Basaksehir - Viking

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64

14/08

01:45

Barnsley - Fleetwood

Bolton - Sheffield Wed

Cheltenham - Exeter City

Huddersfield - Leicester

14/08

02:00

Birmingham - Sheffield Utd

CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG BẢNG

13/08

20:15

FC Orenburg - Akhmat Grozny

13/08

22:30

PFC Sochi - PFC Krylia Sovetov

14/08

00:45

Dynamo Moscow - FK Krasnodar

COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8

14/08

05:00

Cerro Porteno - Estudiantes

14/08

07:30

Flamengo - Internacional

CÚP QG ARGENTINA 2025 – VÒNG 1/8

14/08

05:30

Tucuman - Newells Old Boys

CÚP MỸ MỞ RỘNG 2025

14/08

06:30

Philadelphia Union - New York RB

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

12/08

19:30

Việt Nam 1-0 Thái Lan

FPT Play, VTV5

12/08

19:30

Indonesia 1-1 Campuchia

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI

12/08

23:00

FK Qarabag 5-1 Shkendija

13/08

00:00

AEP Paphos 2-0 Dinamo Kiev

FC Copenhagen 5-2 Malmo

Fenerbahce 5-0 Feyenoord

Viktoria Plzen 2-1 G.Rangers

13/08

00:30

Club Brugge 3-2 RB Salzburg

13/08

01:15

Ferencvarosi 3-0 Ludogorets Razgrad

Slovan Bratislava 1-0 Kairat Almaty

13/08

02:00

Benfica 2-0 Nice

Crvena Zvezda 1-1 Lech Poznan

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI

13/08

01:45

Shelbourne 1-3 Rijeka

