Lịch thi đấu của U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025

Ngày Giờ Trận đấu Trực tiếp 7/8 19:00 U21 Việt Nam vs U21 Indonesia 8/8 14:00 U21 Việt Nam vs U21 Serbia 9/8 13:00 U21 Việt Nam vs U21 Canada 11/8 10:00 U21 Việt Nam vs U21 Argentina 12/8 13:00 U21 Việt Nam vs U21 Puerto Rico

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sẽ tham dự giải U21 thế giới 2025, diễn ra từ ngày 7 đến 17/8 tại Indonesia.

Danh sách đội hình đã chốt với 12 tuyển thủ xuất sắc, trong đó có những gương mặt nổi bật như Lại Khánh Huyền, Ngô Thị Bích Huệ, Nguyễn Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng – người được tín nhiệm trao băng đội trưởng. Theo kết quả bốc thăm, U21 Việt Nam nằm ở bảng đấu đầy thử thách cùng các đối thủ mạnh gồm Indonesia, Argentina, Serbia, Puerto Rico và Canada.

U21 Việt Nam quyết gây bất ngờ tại giải U21 thế giới 2025

HLV trưởng Nguyễn Trọng Linh chia sẻ đội đã nghiên cứu kỹ băng hình các đối thủ để nắm bắt chuyên môn. Ông nhấn mạnh rằng các đội tại giải đều có trình độ cao, sở hữu lực lượng trẻ trung, sung sức.

Tuy nhiên, U21 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình trong từng trận, không đặt nặng chỉ tiêu thành tích để tránh áp lực tâm lý. “Mục tiêu của chúng tôi là thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất, gắn kết và nỗ lực hết sức mình,” ông Linh nói. Đây sẽ là cơ hội quý báu để các tuyển thủ trẻ Việt Nam học hỏi và khẳng định bản lĩnh trên đấu trường thế giới.