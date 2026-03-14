Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26  - VÒNG 16

14/03

18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV

14/03

18:00

Ninh Bình - Công an Hà Nội

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 30

14/03

22:00

Burnley - Bournemouth

FPT Play

Sunderland - Brighton

FPT Play

15/03

00:30

Arsenal - Everton

FPT Play

Chelsea - Newcastle

FPT Play

15/03

03:00

West Ham - Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 28

14/03

20:00

Girona - Ath.Bilbao

SCTV 15

14/03

22:15

Atletico Madrid - Getafe

SCTV 15

15/03

00:30

Real Oviedo - Valencia

SCTV 22

15/03

03:00

Real Madrid - Elche

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 29

14/03

21:00

Inter Milan - Atalanta

ON FOOTBALL

15/03

00:00

Napoli - Lecce

ON FOOTBALL

15/03

02:45

Udinese - Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 26

14/03

21:30

Dortmund - Augsburg

TV 360

E.Frankfurt - Heidenheim

TV 360

Hoffenheim - Wolfsburg

TV 360

Leverkusen - Bayern Munich

TV 360

15/03

00:30

Hamburg - Cologne

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 26

14/03

23:00

Lorient - Lens

ON SPORTS NEWS

15/03

01:00

Angers - Nice

ON SPORTS NEWS

15/03

03:05

Monaco - Brest

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

15/03

00:00

Toronto - New York RB

15/03

02:00

Atlanta Utd - Philadelphia Union

15/03

05:15

Columbus Crew - Nashville

15/03

06:30

Charlotte - Inter Miami

New York City - Colorado Rapids

Orlando City - Montreal

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 26

15/03

02:00

Al Fateh - Al Hilal

Al Khaleej - Al Nassr

Al Shabab - Al Okhdood

V-LEAGUE 2025/26  - VÒNG 16

13/03  
18:00

SHB Đà Nẵng 3-3 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV 360+11

13/03  
18:00

Thép Xanh Nam Định 1-0 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, TV 360+8

13/03  
19:15

Hà Nội FC 3-0 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV 360+9

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 28

14/03  
03:00

Alaves 1-2 Villarreal

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 26

14/03  
02:30

Monchengladbach 2-0 St. Pauli

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 29

14/03  
02:45

Torino 4-1 Parma

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 26

14/03 
 02:45

Marseille 1-0 AJ Auxerre

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 38

14/03  
03:00

Wrexham 2-0 Swansea

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 26

14/03  
02:00

Al Feiha 1-0 Al Ettifaq

Al Qadsiah 3-2 Al Ahli

Al Riyadh 3-1 Al Ittihad

a