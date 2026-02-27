Cuộc “nội chiến” nước Ý tại vòng 1/8 Europa League hứa hẹn nhiều căng thẳng, nhưng Bologna có lý do để lo lắng hơn. Roma giành vé trực tiếp nhờ nằm trong Top 8 vòng phân hạng, trong khi Bologna phải vất vả vượt qua Brann ở play-off mới đi tiếp.

Các cặp đầu vòng vòng 1/8 Europa League - Ảnh: UEFA

Tại Serie A, Roma đang duy trì vị thế cạnh tranh phía sau Inter và Milan, còn Bologna chỉ xếp thứ 8, đứng ngoài nhóm dự cúp châu Âu mùa tới.

Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Stuttgart sau khi loại Celtic với tổng tỷ số 4-2 lại phải chạm trán thử thách nặng ký Porto – đội đang dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha và sở hữu bề dày thành tích tại đấu trường châu lục.

Các nhánh đấu vòng knock-out Europa League - Ảnh: UEFA

Lyon và Aston Villa, hai đội có thành tích tốt nhất vòng phân hạng, lần lượt gặp Celta Vigo và Lille. Riêng Villa tái ngộ Lille sau màn so tài nghẹt thở ở Conference League 2023/24. Nottingham Forest tưởng như dễ thở trước Midtjylland, nhưng đại diện Đan Mạch từng đánh bại họ 3-2 mùa này.

Lượt đi vòng 1/8 Europa League 2025/26 diễn ra ngày 13/3, còn lượt về vào ngày 20/3.

Các nhánh đấu vòng knock-out Conference League - Ảnh: UEFA