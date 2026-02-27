Champions League 2025/26 bước vào vòng 1/8 với lịch thi đấu tháng 3, hứa hẹn loạt đại chiến nảy lửa giữa những ông lớn châu Âu.

Vòng 1/8 Champions League 2025/26 sẽ diễn ra theo thể thức hai lượt trận vào các ngày 11-12/3 (lượt đi) và 18-19/3 (lượt về), mở màn cho chặng knock-out căng thẳng nhất mùa giải.

Danh sách 16 đội vào vòng knock-out òng 1/8 Champions League 2025/26 - Ảnh: UEFA

Sau đó, tứ kết được tổ chức vào 8-9/4 và 15-16/4; bán kết diễn ra ngày 29-30/4 và 6-7/5. Trận chung kết sẽ khép lại mùa giải vào 30/5/2026 trên sân Puskás Aréna (Budapest, Hungary).

Danh sách 16 đội góp mặt cho thấy sự áp đảo của Ngoại hạng Anh với 6 đại diện: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Man City và Newcastle.

La Liga có Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid; Bundesliga góp mặt Bayern Munich và Bayer Leverkusen. Những cái tên còn lại gồm PSG, Atalanta, Sporting Lisbon, Bodo Glimt và Galatasaray.

Các nhánh đấu vòng knock-out - Ảnh: UEFA

Lễ bốc thăm vòng 1/8 diễn ra lúc 18h00 ngày 27/2/2026 (giờ Việt Nam). Do nhánh đấu đã được định hình, nhiều kịch bản đại chiến có thể xảy ra như Real Madrid gặp Man City hoặc Sporting CP, PSG chạm trán Barcelona hay Chelsea.

Các đội đứng đầu vòng bảng sẽ được đá lượt về trên sân nhà - lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé tứ kết.

Lịch thi đấu chi tiết được chúng tôi cập nhật sau khi có kết quả bốc thăm.