Tâm điểm của lịch thi đấu bóng đá hôm nay chính là các trận đấu lượt về vòng play-off UEFA Champions League 2024/25 như AC Milan vs Feyenoord, Atalanta vs Club Brugge, Bayern Munich vs Celtic và Benfica vs Monaco.

Bên cạnh đó, bóng đá châu Á có loạt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League Elite 2024/25 và vòng 26 giải VĐQG Argentina.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 – LƯỢT VỀ VÒNG PLAY-OFF 19/02 00:45 AC Milan - Feyenoord (0-1) TV360, ON FOOTBALL 19/02 03:00 Atalanta - Club Brugge (1-2) TV360, ON FOOTBALL Bayern Munich - Celtic (2-1) TV360 Benfica - Monaco (1-0) TV360 HẠNG NHẤT ANH 2024/25 – VÒNG 31 19/02 02:45 Preston - Millwall AFC CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 – VÒNG BẢNG 18/02 17:00 Gwangju FC - Buriram United Kawasaki Frontale - C.Coast Mariners 18/02 19:00 Johor DT - Pohang Steelers Shanghai Shenhua - Vissel Kobe 18/02 23:00 Al Rayyan - Esteghlal Al Wasl - Al Hilal