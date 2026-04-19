Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 19

18/04

18:00

Ninh Bình 3-0 PVF-CAND

FPT Play, TV 360

18/04

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Hải Phòng

FPT Play, TV 360

U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng B

18/04

15:30

U17 Thái Lan 2-3 U17 Lào

TV360

18/04

15:30

U17 Myanmar 1-2 U17 Philippines

TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 33

18/04

18:30

Brentford 0-0 Fulham

FPT Play

18/04

21:00

Newcastle 1-2 Bournemouth

FPT Play

Leeds 3-0 Wolverhampton

FPT Play

18/04

23:30

Tottenham 2-2 Brighton

FPT Play

19/04

02:00

Chelsea 0-1 Manchester Utd

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – CHUNG KẾT

19/04

02:00

Atletico Madrid 2-2 Sociedad (pen 3-4)

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 33

18/04

20:00

Udinese 0-1 Parma

18/04

23:00

Napoli 0-2 Lazio

ON SPORTS +

19/04

01:45

Roma 1-1 Atalanta

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 30

18/04

20:30

Hoffenheim 2-1 Dortmund

TV 360

Leverkusen 1-2 Augsburg

TV 360

Union Berlin 1-2 Wolfsburg

TV 360

Werder Bremen 3-1 Hamburg

TV 360

18/04

23:30

Frankfurt 1-3 RB Leipzig

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 30

18/04

22:00

Lorient 2-0 Marseille

ON SPORTS

19/04

00:00

Angers 1-1 Le Havre

ON SPORTS NEWS

19/04

02:05

Lille 0-0 Nice

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

19/04

00:00

Toronto 3-3 Austin

19/04

01:30

Montreal 4-1 New York RB

19/04

03:30

Colorado Rapids - Inter Miami