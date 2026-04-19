Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 19
18/04
18:00
Ninh Bình 3-0 PVF-CAND
FPT Play, TV 360
18/04
18:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Hải Phòng
FPT Play, TV 360
U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng B
18/04
15:30
U17 Thái Lan 2-3 U17 Lào
TV360
18/04
15:30
U17 Myanmar 1-2 U17 Philippines
TV360
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 33
18/04
18:30
Brentford 0-0 Fulham
FPT Play
18/04
21:00
Newcastle 1-2 Bournemouth
FPT Play
Leeds 3-0 Wolverhampton
FPT Play
18/04
23:30
Tottenham 2-2 Brighton
FPT Play
19/04
02:00
Chelsea 0-1 Manchester Utd
FPT Play
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – CHUNG KẾT
19/04
02:00
Atletico Madrid 2-2 Sociedad (pen 3-4)
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 33
18/04
20:00
Udinese 0-1 Parma
18/04
23:00
Napoli 0-2 Lazio
ON SPORTS +
19/04
01:45
Roma 1-1 Atalanta
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 30
18/04
20:30
Hoffenheim 2-1 Dortmund
TV 360
Leverkusen 1-2 Augsburg
TV 360
Union Berlin 1-2 Wolfsburg
TV 360
Werder Bremen 3-1 Hamburg
TV 360
18/04
23:30
Frankfurt 1-3 RB Leipzig
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 30
18/04
22:00
Lorient 2-0 Marseille
ON SPORTS
19/04
00:00
Angers 1-1 Le Havre
ON SPORTS NEWS
19/04
02:05
Lille 0-0 Nice
ON SPORTS NEWS
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026
19/04
00:00
Toronto 3-3 Austin
19/04
01:30
Montreal 4-1 New York RB
|
03:30
Colorado Rapids - Inter Miami
