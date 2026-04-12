Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 23/4 tại Surabaya (Indonesia), được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các đội trẻ hướng tới VCK U17 châu Á 2026.

Với thể thức chỉ chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định. Điều này khiến cuộc đua trở nên khốc liệt ngay từ vòng bảng.

U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland lần lượt đối đầu Malaysia (13/4), Timor Leste (16/4) và chủ nhà Indonesia (19/4). Sự góp mặt của hai đối thủ mạnh là Malaysia và Indonesia khiến bảng A được đánh giá là “bảng tử thần”.

Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines; bảng C có Australia, Campuchia, Singapore và Brunei. Các trận đấu sẽ diễn ra tại hai sân Gelora Joko Samudro và Gelora Delta.

Không chỉ là sân chơi khu vực, giải đấu còn là cơ hội để các đội thử nghiệm đội hình, hoàn thiện lực lượng và tích lũy kinh nghiệm trước đấu trường châu lục.