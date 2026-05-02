Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 21

02/05

18:00

PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

02/05

18:00

Hải Phòng vs Công an Hà Nội

FPT Play, TV360+9, MyTV

02/05

18:00

Becamex TPHCM  vs Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35

02/05

21:00

Brentford - West Ham

FPT Play

Newcastle - Brighton

FPT Play

Wolverhampton - Sunderland

FPT Play

02/05

23:30

Arsenal - Fulham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34

02/05

19:00

Villarreal - Levante

ON FOOTBALL

02/05

21:15

Valencia - Atletico Madrid

ON FOOTBALL

02/05

23:30

Alaves - Athletic Bilbao

ON FOOTBALL

03/05

02:00

Osasuna - Barcelona

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35

02/05

20:00

Udinese - Torino

02/05

23:00

Como - Napoli

03/05

01:45

Atalanta - Genoa

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 32

02/05

20:30

Hoffenheim - Stuttgart

TV 360

Bayern Munich - Heidenheim

TV 360

Werder Bremen - Augsburg

TV 360

Union Berlin - FC Koln

TV 360

Eintracht Frankfurt - Hamburg

TV 360

02/05

23:30

Leverkusen - RB Leipzig

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 32

02/05

20:00

Nantes - Marseille

ON SPORTS +

02/05

22:00

PSG - Lorient

ON SPORTS +

03/05

00:00

Metz - AS Monaco

ON SPORTS +

03/05

02:05

OGC Nice - RC Lens

ON SPORTS +

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35

02/05  
02:00

Leeds 3-1 Burnley

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34

02/05  
02:00

Girona 0-1 Mallorca

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35

02/05  
01:45

Pisa 1-2 Lecce

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 30

02/05  
00:00

Brondby IF 1-1 Nordsjaelland

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 35

02/05  
01:45

Cercle Brugge 2-3 Zulte Waregem

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 28

01/05  
21:00

Krylia Sovetov 2-1 Spartak Moscow

01/05  
23:30

Lokomotiv Moscow 1-1 Dynamo Moscow

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 –  VÒNG 32

01/05  
21:00

Caykur Rizespor 3-2 Konyaspor

02/05  
00:00

Gaziantep FK 0-2 Besiktas