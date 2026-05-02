Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY - GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 21
02/05
18:00
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
02/05
18:00
Hải Phòng vs Công an Hà Nội
FPT Play, TV360+9, MyTV
02/05
18:00
Becamex TPHCM vs Đông Á Thanh Hóa
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35
02/05
21:00
Brentford - West Ham
FPT Play
Newcastle - Brighton
FPT Play
Wolverhampton - Sunderland
FPT Play
02/05
23:30
Arsenal - Fulham
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34
02/05
19:00
Villarreal - Levante
ON FOOTBALL
02/05
21:15
Valencia - Atletico Madrid
ON FOOTBALL
02/05
23:30
Alaves - Athletic Bilbao
ON FOOTBALL
03/05
02:00
Osasuna - Barcelona
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35
02/05
20:00
Udinese - Torino
02/05
|
Como - Napoli
03/05
01:45
Atalanta - Genoa
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 32
02/05
20:30
Hoffenheim - Stuttgart
TV 360
Bayern Munich - Heidenheim
TV 360
Werder Bremen - Augsburg
TV 360
Union Berlin - FC Koln
TV 360
Eintracht Frankfurt - Hamburg
TV 360
02/05
23:30
Leverkusen - RB Leipzig
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 32
02/05
20:00
Nantes - Marseille
ON SPORTS +
02/05
22:00
PSG - Lorient
ON SPORTS +
03/05
00:00
Metz - AS Monaco
ON SPORTS +
03/05
02:05
OGC Nice - RC Lens
ON SPORTS +
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35
02/05
Leeds 3-1 Burnley
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34
02/05
Girona 0-1 Mallorca
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35
02/05
Pisa 1-2 Lecce
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 30
02/05
Brondby IF 1-1 Nordsjaelland
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 35
02/05
Cercle Brugge 2-3 Zulte Waregem
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 28
01/05
Krylia Sovetov 2-1 Spartak Moscow
01/05
Lokomotiv Moscow 1-1 Dynamo Moscow
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 32
01/05
Caykur Rizespor 3-2 Konyaspor
02/05
|
Gaziantep FK 0-2 Besiktas