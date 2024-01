Hôm nay, Asian Cup 2023 sôi động với lượt trận cuối ở hai bảng đấu B và C với các cặp đấu Úc vs Uzbekistan và Ấn Độ vs Syria vào lúc 18h30, UAE vs Iran và Hong Kong vs Palestine vào lúc 22h00.

Rạng sáng mai, bóng đá Anh có trận đấu đáng chú ý giữa Chelsea vs Middlesbrough (3h ngày 24/1), trong khuôn khổ lượt về vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh - League Cup.

Trong khi bóng đá Tây Ban Nha diễn ra cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết Cúp Nhà vua giữa Celta Vigo - Real Sociedad.

Rạng sáng mai, giải vô địch các quốc gia châu Phi - CAN 2023 vẫn tiếp tục các trận đấu ở vòng bảng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP ASIAN CUP 2023 – VÒNG BẢNG 23/01 18:30 Australia - Uzbekistan VTV5, FPT Play Syria - Ấn Độ FPT Play 23/01 22:00 Hong Kong - Palestine FPT Play Iran - UAE VTV5, FPT Play CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2023/24 – BÁN KẾT 24/01 03:00 Chelsea - Middlesbrough CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2023/24 – TỨ KẾT 24/01 03:30 Celta Vigo - Sociedad CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2023/24 – BÁN KẾT 24/01 02:45 Braga - Sporting Lisbon VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2023/24 – VÒNG 22 23/01 21:00 Hatayspor - Alanyaspor 24/01 00:00 Besiktas - Adana Demirspor Pendikspor - Kasimpasa VĐQG SCOTLAND 2023/24 – VÒNG 12 24/01 02:45 Hearts - Dundee VĐQG THỤY SỸ 2023/24 – VÒNG 19 24/01 01:00 Winterthur - Servette Yverdon - Luzern HẠNG 2 PHÁP 2023/24 – VÒNG 21 24/01 02:45 Amiens - Annecy Angers - Quevilly Bastia - Caen Bordeaux - Valenciennes Concarneau - Troyes Grenoble - Auxerre Guingamp - Rodez Aveyron Laval - Paris FC Pau FC - Saint Etienne Dunkerque - Ajaccio VĐQG AUSTRALIA 2023/24 – VÒNG 12 23/01 15:00 Newcastle Jets - Brisbane Roar VCK CAN 2023 – VÒNG BẢNG 24/01 00:00 Gambia - Cameroon Guinea - Senegal 24/01 03:00 Angola - Burkina Faso Mauritania - Algeria

NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 - VÒNG 21 23/01

02:45 Brighton 0-0 Wolves K+SPORT1 SIÊU CÚP ITALIA 2023 - Chung kết 23/01

02:00 Inter Milan 1-0 Napoli VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 21 23/01

03:00 Granada CF 0-1 Atletico Madrid SCTV 15 VĐQG ROMANIA 2023/24 – VÒNG 22 22/01

23:00 FC Voluntari 1-1 Otelul Galati 23/01

01:00 Steaua Bucuresti 4-0 UTA Arad VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2023/24 – VÒNG 21 23/01

00:00 Kayserispor 0-1 Istanbulspor A.S HẠNG NHẤT ANH 2023/24 – VÒNG 28 23/01

03:00 Leicester City 1-1 Ipswich Town HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 23 23/01

02:30 Leganes 2-0 Burgos CF AFC ASIAN CUP 2023 – VÒNG BẢNG 28/01

22:00 Qatar 1-0 Trung Quốc VTV5, FPT Play Tajikistan 2-1 Lebanon VTV5, FPT Play VCK CAN 2023 – VÒNG BẢNG 23/01

00:00 Bờ Biển Ngà 0-4 Equatorial Guinea Guinea-Bissau 0-1 Nigeria 23/01

03:00 Cape Verde 2-2 Ai Cập Mozambique 2-2 Ghana