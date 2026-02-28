|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
28/02
19:30
|
Bournemouth - Sunderland
|
FPT Play
|
28/02
22:00
|
Burnley - Brentford
|
FPT Play
|
Liverpool - West Ham
|
FPT Play
|
Newcastle - Everton
|
FPT Play
|
01/03
00:30
|
Leeds - Manchester City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26
|
28/02
20:00
|
Rayo Vallecano - Ath.Bilbao
|
SCTV 15
|
28/02
22:15
|
Barcelona - Villarreal
|
SCTV 15
|
01/03
00:30
|
Mallorca - Sociedad
|
SCTV 22
|
01/03
03:00
|
Oviedo - Atletico Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27
|
28/02
21:00
|
Como - Lecce
|
ON FOOTBALL
|
01/03
00:00
|
Verona - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
01/03
02:45
|
Inter Milan - Genoa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24
|
28/02
21:30
|
Hoffenheim - St. Pauli
|
TV 360
|
Leverkusen - Mainz
|
TV 360
|
M’gladbach - Union Berlin
|
TV 360
|
Werder Bremen - Heidenheim
|
TV 360
|
01/03
00:30
|
Dortmund - Bayern Munich
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24
|
28/02
23:00
|
Rennes - Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
01/03
01:00
|
Monaco - Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
01/03
03:05
|
Le Havre - PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG Ả Rập Xê Út - SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 – VÒNG 24
|
01/03
02:00
|
Al Feiha - Al Nassr
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
28/02
|
Wolverhampton 2-0 Aston Villa
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26
|
28/02
|
Levante 2-0 Alaves
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27
|
28/02
|
Parma 1-1 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24
|
28/02
|
Augsburg 2-0 Cologne
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24
|
28/02
|
Strasbourg 1-1 Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 24
|
28/02
|
Porto 3-1 Arouca
|
28/02
|
Sporting Lisbon 3-0 Estoril
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 35
|
28/02
|
Bristol City 1-2 Watford
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 19
|
27/02
|
Melbourne Victory 1-1 Adelaide Utd
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 24
|
28/02
|
Al Hazm 3-1 Al Ettifaq
|
Al Ittihad 1-0 Al Khaleej
|
Al Shabab 3-5 Al Hilal