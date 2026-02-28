Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28

28/02

19:30

Bournemouth - Sunderland

FPT Play

28/02

22:00

Burnley - Brentford

FPT Play

Liverpool - West Ham

FPT Play

Newcastle - Everton

FPT Play

01/03

00:30

Leeds - Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

28/02

20:00

Rayo Vallecano - Ath.Bilbao

SCTV 15

28/02

22:15

Barcelona - Villarreal

SCTV 15

01/03

00:30

Mallorca -  Sociedad

SCTV 22

01/03

03:00

Oviedo - Atletico Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

28/02

21:00

Como - Lecce

ON FOOTBALL

01/03

00:00

Verona - Napoli

ON FOOTBALL

01/03

02:45

Inter Milan - Genoa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24

28/02

21:30

Hoffenheim - St. Pauli

TV 360

Leverkusen - Mainz

TV 360

M’gladbach - Union Berlin

TV 360

Werder Bremen - Heidenheim

TV 360

01/03

00:30

Dortmund - Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24

28/02

23:00

Rennes - Toulouse

ON SPORTS NEWS

01/03

01:00

Monaco - Angers

ON SPORTS NEWS

01/03

03:05

Le Havre - PSG

ON SPORTS NEWS

VĐQG Ả Rập Xê Út - SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 – VÒNG 24

01/03

02:00

Al Feiha - Al Nassr

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28

28/02  
03:00

Wolverhampton 2-0 Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

28/02  
03:00

Levante 2-0 Alaves

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

28/02  
02:45

Parma 1-1 Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24

28/02  
02:30

Augsburg 2-0 Cologne

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24

28/02 
 01:00

Strasbourg 1-1 Lens

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 24

28/02  
01:45

Porto 3-1 Arouca

28/02  
03:45

Sporting Lisbon 3-0 Estoril

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 35

28/02  
01:00

Bristol City 1-2 Watford

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 19

27/02  
15:35

Melbourne Victory 1-1 Adelaide Utd

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 24

28/02  
02:00

Al Hazm 3-1 Al Ettifaq

Al Ittihad 1-0 Al Khaleej

Al Shabab 3-5 Al Hilal