Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 28
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
28/02/2026 03:00:00 Wolves - Aston Villa
28/02/2026 19:30:00 Bournemouth - Sunderland
28/02/2026 22:00:00 Burnley - Brentford
28/02/2026 22:00:00 Liverpool - West Ham
28/02/2026 22:00:00 Newcastle - Everton
01/03/2026 00:30:00 Leeds - Manchester City
01/03/2026 21:00:00 Manchester United - Crystal Palace
01/03/2026 21:00:00 Fulham - Tottenham
01/03/2026 21:00:00 Brighton - Nottingham Forest
01/03/2026 23:30:00 Arsenal - Chelsea