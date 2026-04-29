Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT

30/04

02:00

Atletico Madrid - Arsenal

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 26

30/04

02:15

Sporting Lisbon - Tondela

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 17

30/04

00:00

Tromso IL - Brann

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 30

29/04

23:00

Al Riyadh - Al Qadsiah

29/04

23:10

Al Taawoun - Al Ittihad

30/04

01:00

Al Nassr - Al Ahli

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

30/04

05:00

Mirassol - Always Ready

Platense - I. Santa Fe

30/04

07:00

Barcelona SC - Univ Catolica

30/04

07:30

Cerro Porteno - Palmeiras

Estudiantes LP - Flamengo

30/04

09:00

Uni. Deportes - Nacional Montevideo

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

30/04

05:00

Caracas - Racing Club

Deportivo Riestra - Montevideo City

CA Juventud - Academia Puerto

30/04

07:30

Cienciano - Atletico Mineiro

Palestino - Gremio

CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026 – BÁN KẾT

30/04

09:30

Los Angeles FC - Toluca

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT

29/04

02:00

PSG 5-4 Bayern Munich

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 40

29/04

01:45

Southampton 2-2 Ipswich

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 30

28/04

23:45

NEOM 1-1 Al Hazm

29/04

01:00

Al Hilal 1-0 Damac

Al Khaleej 3-1 Al Najma

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

29/04

05:00

Club Libertad - Ind. del Valle

Lanus - LDU Quito

29/04

07:00

Universidad Central - Rosario Central

29/04

07:30

Cruzeiro - Boca Juniors

29/04

09:00

Deportes Tolima - Coquimbo Unido

Sporting Cristal - Atletico Junior

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

29/04

05:00

Botafogo - Independiente Petrolero

San Lorenzo - Santos

29/04

07:00

Barracas Central - Audax Italiano

29/04

07:30

Deportivo Recoleta - Deportivo Cuenca

Millonarios - Sao Paulo

29/04

09:00

O Higgins - Boston River