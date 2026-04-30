Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT

01/05

02:00

Sporting Braga - SC Freiburg

ON SPORTS NEWS

Nottingham Forest - Aston Villa

ON FOOTBALL

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT

01/05

02:00

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace

ON SPORTS

Rayo Vallecano - Strasbourg

ON SPORTS +

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 17

01/05

00:00

Bodo Glimt - Start IK

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 30

30/04

23:00

Al Okhdood - Al Ettifaq

01/05

01:00

Al Kholood - Al Fayha

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

01/05

05:00

Ind. Rivadavia - Deportivo La Guaira

Bolivar - Fluminense

01/05

07:00

Corinthians - Penarol

01/05

09:00

Independiente Medellin - Cusco FC

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

01/05

05:00

Carabobo - Blooming Santa Cruz

Vasco da Gama - Olimpia Asuncion

01/05

07:00

Club Tigre - America de Cali

01/05

07:30

Bragantino SP - River Plate

01/05

09:00

Alianza Atletico - Macara

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT

30/04

02:00

Atletico Madrid 1-1 Arsenal

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 26

30/04

02:15

Sporting Lisbon 2-2 Tondela

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 30

29/04

23:00

Al Riyadh 0-4 Al Qadsiah

29/04

23:10

Al Taawoun 0-2 Al Ittihad

30/04

01:00

Al Nassr 2-0 Al Ahli

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

30/04

05:00

Mirassol - Always Ready

Platense - I. Santa Fe

30/04

07:00

Barcelona SC - Univ Catolica

30/04

07:30

Cerro Porteno - Palmeiras

Estudiantes LP - Flamengo

30/04

09:00

Uni. Deportes - Nacional Montevideo

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

30/04

05:00

Caracas - Racing Club

Deportivo Riestra - Montevideo City

CA Juventud - Academia Puerto

30/04

07:30

Cienciano - Atletico Mineiro

Palestino - Gremio

CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026 – BÁN KẾT

30/04

09:30

Los Angeles FC - Toluca