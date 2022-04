Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết cúp C1: Kịch hay còn phía trước

Lịch thi đấu vòng tứ kết UEFA Champions League 2021/22

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Trực tiếp 6/4 02:00 Benfica 1-3 Liverpool FPT Play 6/4 02:00 Man City 1-0 Atletico Madrid FPT Play 7/4 02:00 Villarreal 1-0 Bayern Munich FPT Play 7/4 02:00 Chelsea 1-3 Real Madrid FPT Play 13/4 02:00 Real Madrid ?-? Chelsea FPT Play 13/4 02:00 Bayern Munich ?-? Villarreal FPT Play 14/4 02:00 Liverpool ?-? Benfica FPT Play 14/4 02:00 Atletico Madrid ?-? Man City FPT Play

Bốn cặp đấu ở vòng tứ kết Champions League gồm: Chelsea vs Real Madrid, Man City vs Atletico Madrid, Villarreal vs Bayern Munich và Benfica vs Liverpool.

Các trận lượt đi vòng tứ kết được diễn ra vào ngày 5 và 6/4. Trong khi đó, các trận lượt về được diễn ra vào ngày 12 và 13/4/2022.

Chung kết Champions League mùa giải năm nay sẽ được tổ chức tại sân Stade de France (Paris, Pháp) vào ngày 28/5.

Lịch thi đấu vòng bán kết cúp C1:

Bán kết 1: Man City/Atletico Madrid vs Chelsea/Real Madrid

Bán kết 2: Benfica/Liverpool vs Villarreal/Bayern Munich

Phân nhánh Cup C1 từ vòng 1/8

Thiên Bình