US Open là giải Major thứ ba trong số bốn giải đấu lớn nhất của bộ môn Golf, nằm trong lịch thi đấu chính thức của PGA Tour và European Tour và được tổ chức bởi Hiệp hội Golf Hoa Kỳ (USGA) vào giữa tháng 6 hàng năm, vòng Chung kết sẽ diễn ra vào chủ nhật thứ 3 của tháng. Kể từ năm 1898, giải đấu diễn ra với thể thức đấu gậy 72 lỗ (4 vòng trên sân 18 lỗ), với người chiến thắng là người có tổng số gậy thấp nhất.

US Open là giải Major thứ ba trong năm và quy tụ những golfer hàng đầu Thế giới

Tính đến kỳ US Open lần thứ 122 (năm 2022), tổng số tiền thưởng của giải đấu đã được nâng lên mức 17,5 triệu USD và Mỹ hiện đang là quốc gia giữ vị trí đứng đầu với 86 lần tuyển thủ của nước này giành danh hiệu vô địch.

US Open cũng là một trong những giải Golf có những điều kiện khắt khe nhất để lựa chọn tuyển thủ tham gia thi đấu. Top 60 nằm trong BXH Golf Thế giới (OWGR) sau giải PGA Championship sẽ được tham gia US Open 2023, bên cạnh đó 5 golfer đầu bảng trong danh sách tính điểm của FedExCup mùa này, 2 golfer đầu bảng trong Danh sách điểm của DP World Tour Final 2022 cũng sẽ đủ điều kiện tham gia giải đấu.

Matt Fitzpatrick sẽ tham gia US Open 2023 với tư cách là nhà đương kim vô địch mùa giải trước và anh hy vọng sẽ bảo vệ được danh hiệu của mình trong mùa giải năm nay.

US Open diễn ra từ ngày 16 - 19/6 tại Los Angeles Country Club

Tuy nhiên, con đường để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của Matt Fitzpatrick sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi anh phải đối mặt với Brooks Koepka - nhà vô địch PGA Championship 2023, US Open 2018 và 2019, tay golf số 1 Thế giới Scottie Scheffler và tay golf số 2 Thế giới Jon Rahm.

Đáng tiếc, Tiger Woods - người từng ba lần vô địch US Open đã không thể tham gia US Open 2023 do chưa kịp hồi phục sau ca phẫu thuật gần đây. Tuy nhiên, còn rất nhiều golfer tài năng khác đang sẵn sàng mang đến những bất ngờ cho giải đấu với hi vọng được chạm tay vào chiếc cúp danh giá.

Năm 2023 là lần đầu tiên giải US Open được tổ chức tại LACC, một câu lạc bộ tư nhân độc quyền nằm trên khu đất có giá trị lên đến hàng tỷ USD. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, sân phía Bắc của LACC có thể sẽ gây ra rất nhiều khó khăn và thách thức cho những golfer tham gia, nhưng điều đó cũng hứa hẹn đến những trận đấu đầy kịch tích và đáng được trông đợi.

