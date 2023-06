Tới dự lễ khai mạc có sự tham dự của ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Lê Hoàng Anh - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội, chủ tịch Hội đồng quản trị VBA và đại diện 7 câu lạc bộ bóng rổ, bao gồm: Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Saigon Heat, Ho Chi Minh City Wings, Cantho Catfish; các cơ quan báo chí và nhà tài trợ cùng đối tác của giải đấu.

Năm liên tiếp thứ 2 khai mạc tại Hà Nội, VBA tiếp tục đem lại cảm giác mới mẻ cho người hâm mộ Thủ đô bằng mô hình thi đấu tập trung (Centralized) đến hết tháng 6.

VBA 5x5 năm 2023 có tổng cộng 74 trận đấu được tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung (Centralized) kết hợp sân nhà sân khách với sự tranh tài của 7 CLB VBA ở các thành phố gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Trong đó, tại vòng bảng các đội sẽ gặp nhau 3 lần thay vì 2 lần như VBA 2022. Do đó, số trận đấu sẽ được nâng lên thành 63 trận (tăng 50% so với năm 2022). 21 trận tăng này sẽ được VBA tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung (Centralized) tại Nhà thi đấu Cầu Giấy từ ngày 10 đến 30/6. Những trận đấu còn lại của mùa giải sẽ được tổ chức theo mô hình sân nhà sân khách tại các địa phương của 7 CLB.

Sau lễ khai mạc, mùa giải VBA thứ 8 chính thức bắt đầu với màn so tài được mong đợi giữa CLB Hanoi Buffaloes và Saigon Heat.

Tất cả trận đấu VBA 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News, ON Sports Action, ON Sports bắt đầu từ thứ bảy ngày 10/06/2023 vào lúc 19h30 - 21h30 các ngày trong tuần.