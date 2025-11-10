Trong phim Bẫy tiền, Liên Bỉnh Phát đóng vai Thức - chàng trai có chuyện tình lãng mạn với bạn gái tên Tâm (Tam Triều Dâng). Biến cố ập đến khi em gái Thức cần phẫu thuật tim gấp, còn mẹ Tâm mắc nợ, từ đó cả 2 cuốn vào vòng xoáy nhiều bi kịch.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát và bạn diễn Tam Triều Dâng vướng tin "phim giả tình thật".

Cách đây vài ngày, ê-kíp hé lộ trailer và khoảnh khắc hậu trường tình tứ, ngọt ngào của cặp đôi diễn viên. Điều này rộ tin giữa 2 người “phim giả tình thật”, khiến khán giả chú ý.

Tại buổi ra mắt phim chiều 10/11, Liên Bỉnh Phát lần đầu lên tiếng phủ nhận.

“Nếu mọi người cảm nhận được chemistry (sự hòa hợp cảm xúc - PV) của cả 2 trên màn ảnh, chúng tôi vui vì đã thể hiện được điều này. Nhưng tôi và Dâng chỉ đang hóa thân cho vai diễn”, anh tiết lộ.

Liên Bỉnh Phát khẳng định bản thân trước nay luôn tách bạch công việc và đời sống riêng tư. Anh cũng hài hước tiết lộ đã xin phép bạn gái trước khi tham gia dự án cũng như quay các phân đoạn “nóng”.

Tam Triều Dâng cho biết công việc của một diễn viên là phải hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn.

Trên phim trường, cô cùng Liên Bỉnh Phát trao đổi, nghiên cứu để thể hiện được mối tình sâu đậm 4 năm của 2 nhân vật, khiến khán giả “cảm” được.

“Anh Phát cho tôi niềm tin vào nhân vật để cả 2 thoải mái khi làm việc mà không bị những khía cạnh cá nhân ảnh hưởng đến cảm xúc”, nữ diễn viên tiết lộ.

Liên Bỉnh Phát là sao Việt đầu tiên đoạt Giải Kim Chung - 1 trong 3 giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Hoa ngữ.

Hôm 18/10, Liên Bỉnh Phát giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc (Giải Thị Đế) ở lễ trao giải Kim Chung, Đài Loan (Trung Quốc) nhờ vai bác sĩ trong series phim The Outlaw Doctor (Hóa ngoại chi y). Anh cũng trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt thành tích cao ở 1 giải thưởng danh giá bậc nhất Hoa ngữ.

Clip Liên Bỉnh Phát chia sẻ về giải thưởng "Thị đế" Giải Kim Chung vừa nhận được

Liên Bỉnh Phát chia sẻ việc đoạt giải thưởng như điểm sáng trên con đường nghệ thuật. Anh thấy mình như được tiếp thêm động lực, tự thấy có trách nhiệm nhiều hơn với sự tin yêu của mọi người.

“Tôi không muốn làm phụ lòng mọi người, vừa mong được chứng minh sự tin yêu của khán giả đã được đặt đúng chỗ. Trước mỗi dự án, tôi luôn cẩn trọng, từ khâu kịch bản đến phân tích tâm lý nhân vật...”, anh kể.

Với Bẫy tiền, Liên Bỉnh Phát nói hào hứng khi nhận kịch bản do phim thuộc dòng tâm lý, giật gân - thể loại anh yêu thích. Anh được thử thách về kỹ năng diễn ở những cảnh tâm lý cao trào, xoáy vào góc khuất bên trong mỗi người.

Ê-kíp và dàn diễn viên phim "Bẫy tiền".

Đạo diễn Oscar Dương cho biết tác phẩm không chỉ lấy đề tài từ những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao mà còn xoay quanh giá trị gia đình, tình yêu trước sức cám dỗ của đồng tiền.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Mai Cát Vi, nghệ sĩ Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh... Dự kiến công chiếu từ 21/11.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC