Hà Nội đã chính thức khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị tiếp theo do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm Chủ đầu tư, liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Các dự án đường sắt đô thị do liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC. Dự kiến hoàn thành vào năm 2030, 5 tuyến đường sắt đô thị mới không chỉ góp phần tăng cường kết nối, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mà còn tạo ra những động lực phát triển mới cho Thủ đô, hướng đến mục tiêu phát triển hai con số trong giai đoạn 2026-2035.

5 tuyến đường sắt mới khởi công nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km, đóng vai trò hệ thống hạ tầng khung giữ vai trò dẫn dắt phát triển không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, trong khi vai trò tổng thầu EPC được giao cho liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup), trên cơ sở năng lực vượt trội về tài chính, kinh nghiệm triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án lớn cùng mạng lưới đối tác là các công ty hàng đầu thế giới.

Năm dự án đường sắt đô thị mới được khởi công gồm:

• Tuyến số 1: Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài;

• Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa

• Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá;

• Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh;

• Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

Khi đi vào vận hành, 5 tuyến đường sắt đô thị mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường kết nối, nâng cao đời sống người dân và mở ra những động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô. (Ảnh minh họa)

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh tổng thầu EPC đã chủ động tiến hành khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn. Liên danh cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe để vận chuyển đất đào mùn khoan.

Hiện tại, Vinhomes - VinSpeed đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để lên thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm về thi công hầm TBM trên thế giới để chuẩn bị cho việc thi công. Song song đó, liên danh tổng thầu EPC cũng đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển, an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành.

Trong khi Vinhomes được biết đến là một doanh nghiệp có năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm trong việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án lớn, VinSpeed cũng đã khẳng định năng lực vượt trội trong lĩnh vực phát triển đường sắt tốc độ cao. VinSpeed hiện là chủ đầu tư 2 dự án đường sắt tốc độ cao tiên phong tại Việt Nam là tuyến Bến Thành - Cần Giờ (TP.HCM) có chiều dài 54 km và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/h.

Cả hai tuyến đều sử dụng đoàn tàu và công nghệ hệ thống, điều khiển từ châu Âu. Trong đó, dự án Bến Thành - Cần Giờ có phần đi ngầm từ Ga Bến Thành đến khu vực Cảng Muối sử dụng công nghệ hầm TBM đường kính lớn lên đến 13,6 m. Công tác thiết kế và sản xuất thiết bị đào hầm TBM được thực hiện bởi Herrenknecht (Đức) - công ty hàng đầu thế giới về chế tạo máy khoan hầm cơ giới, trong khi việc thiết kế và sản xuất đoàn tàu được thực hiện bởi Siemens (Đức).

Với năng lực nội tại vượt trội của liên danh tổng thầu cùng mạng lưới đối tác uy tín hàng đầu thế giới, 5 dự án đường sắt đô thị mới được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị theo định hướng TOD và bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô.

Thu Loan