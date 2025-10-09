Tối 8/10, tại đền Kiếp Bạc, trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025, Liên hoan diễn xướng hầu Thánh đã diễn ra trang trọng, trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong mùa lễ hội đầu tiên sau khi quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới.

Liên hoan diễn xướng hầu Thánh là hoạt động văn hóa đặc sắc trong chuỗi sự kiện của lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.

Năm nay, liên hoan quy tụ đông đảo thanh đồng, cung văn, nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương… Tiêu biểu có Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh (Hà Nội), nghệ nhân Đào Đăng Long, nghệ nhân Vũ Thị Huệ (Hải Phòng)…

Trong 3 ngày (từ 8-10/10), các nghệ nhân đã trình diễn nhiều giá hầu đặc sắc, giàu tính nghệ thuật, tái hiện sinh động hình ảnh các vị anh hùng dân tộc, thánh thần có công với nước. Những điệu múa, tiếng hát, tiếng trống, tiếng đàn ngân vang giữa không gian linh thiêng của đền Kiếp Bạc đã tạo nên bầu không khí trang nghiêm, gần gũi, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh hầu mở màn liên hoan.

Ông Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, cho biết: "Liên hoan diễn xướng hầu Thánh là một trong những hoạt động đặc sắc, mang chiều sâu văn hóa tâm linh, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, du khách và đặc biệt là những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Đức Thánh Trần. Đây cũng là hoạt động được duy trì thường niên, thể hiện sự tri ân công đức của Đức Thánh Trần và những người có công với đất nước".

Hoạt động diễn xướng hầu Thánh được Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tham mưu thực hiện từ Đề án Nâng cấp lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc giai đoạn 2006-2010. Sau khi đề án kết thúc, liên hoan được tổ chức thường niên, trở thành một trong những hoạt động phục hồi và phát huy thành công nhất trong lễ hội truyền thống của vùng đất linh thiêng này.

"Với sự kết hợp hài hòa giữa nghi lễ, diễn xướng, tâm linh, nghệ thuật, Liên hoan diễn xướng hầu Thánh không chỉ góp phần làm phong phú chương trình Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa dân gian trong đời sống đương đại, lan tỏa niềm tự hào về di sản và bản sắc văn hóa Việt", Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh khẳng định.