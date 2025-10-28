Ngày 28/10, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam gặp gỡ báo chí chia sẻ chương trình quảng bá vũ điệu đại chúng Tay trong tay - Hand in hand với quy mô toàn quốc.

Chương trình gồm 3 giai đoạn: Sản xuất trailer và video quảng bá, phát động thử thách video Reels Challenge với sự tham gia của 38 chi hội trên cả nước, trao giải vào Ngày truyền thống Nghệ thuật Múa Cách mạng Việt Nam (16/12/2025). Các video dự thi được khuyến khích thể hiện tinh thần sáng tạo, đoàn kết dân tộc và quảng bá vẻ đẹp di sản vùng miền, qua đó lan tỏa nghệ thuật múa đến đông đảo công chúng.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ múa tham gia vào vũ điệu "Tay trong tay".

NSND Phạm Anh Phương - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam khẳng định giới nghệ sĩ múa mong muốn sáng tạo nên những tác phẩm mang tính đại chúng, gắn với đời sống, có thể được trình diễn rộng rãi trong các dịp lễ lớn và phục vụ nhân dân. Từ tinh thần ấy, điệu múa Tay trong tay ra đời mang ý tưởng về sự đoàn kết, sẻ chia và khát vọng hân hoan của con người Việt Nam.

"Chúng tôi muốn xây dựng một điệu múa vừa gần gũi vừa có sức lan tỏa để mọi người, từ người già, người trẻ cho đến các nhóm cộng đồng đều có thể tham gia, trải nghiệm niềm vui chuyển động cùng âm nhạc và nghệ thuật", NSND Phạm Anh Phương chia sẻ.

Ông cho biết, phong trào nghệ thuật múa quần chúng ở Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh với sự tham gia của nhiều lứa tuổi và tầng lớp khác nhau. Chính vì vậy, Tay trong tay không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là một hoạt động cộng đồng khuyến khích công chúng khám phá bản thân qua nghệ thuật. Những động tác vỗ tay, đan tay được chọn làm điểm nhấn, biểu tượng cho tinh thần gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực.

Ra mắt lần đầu cách đây 2 năm, Tay trong tay đã được giới thiệu tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) và TPHCM, sau đó nhanh chóng được hưởng ứng ở nhiều địa phương. Các chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trên toàn quốc đã thực hiện, quay lại và lan tỏa điệu múa này trong cộng đồng.

Năm nay, dự án Tay trong tay tiếp tục được nâng cấp và mở rộng với nhiều phiên bản phong phú, chuyên nghiệp hơn: "Chúng tôi xây dựng các cấp độ biểu diễn khác nhau vừa phù hợp với cộng đồng vừa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của các đoàn nghệ thuật. Bên cạnh đó, một bộ phim nghệ thuật cùng tên cũng đã hoàn thành, giúp lan tỏa thông điệp của dự án đến với đông đảo khán giả", NSND Phạm Anh Phương cho biết.

Biên đạo múa Tuyết Minh cho biết, với phiên bản mới của Tay trong tay năm 2025 không nhằm áp đặt hay trở thành "quốc vũ", mà hướng đến hình ảnh đại đồng, nơi mọi người có thể cùng hòa nhịp trong một vũ điệu của niềm vui, của sự thống nhất.

Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam mong muốn điệu múa "Tay trong tay" là điệu múa chung cho toàn dân tộc Việt Nam.

NSND Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khẳng định: "Điều mong muốn nhất của chúng tôi là có một điệu múa chung cho toàn dân tộc Việt Nam. Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có điệu múa riêng, cực kỳ khó để thống nhất. Nhưng hy vọng hôm nay chưa có tiếng nói chung thì ngày mai sẽ có".

Còn NSND Nguyễn Ngọc Bích nhìn nhận: Việt Nam vẫn chưa có một điệu múa mang tính biểu tượng quốc gia như Lăm-vông của Lào hay Tango của Argentina. Theo bà, việc xây dựng nên một "điệu múa quốc dân" là hành trình dài hơi mà Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đang kiên trì theo đuổi.

"Ý tưởng nghe có vẻ giản dị nhưng để tạo nên một vũ điệu vừa mang bản sắc dân tộc vừa gần gũi để ai cũng có thể hòa mình vào lại là thách thức không nhỏ", NSND Nguyễn Ngọc Bích chia sẻ.

Theo biên đạo múa Tuyết Minh, video Tay trong tay mới được thực hiện trong thời lượng ngắn nhưng đã đi qua nhiều vùng miền, từ miền núi phía Bắc, miền Trung, Nam Bộ đến đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh sự đa dạng văn hóa các dân tộc Mông, Thái, Tày, Dao, Khmer, Chăm... Tác phẩm còn kết hợp yếu tố múa dân gian với múa đương đại, ballet, Broadway... thể hiện tinh thần hội nhập và phát triển của đất nước, đồng thời vẫn tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam.

Video múa "Tay trong tay"