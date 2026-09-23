Khoảng cách đến trường không chỉ tính bằng kilomet

Sau mỗi mùa mưa lũ, con đường đến trường ở nhiều bản làng vùng cao lại thêm những thử thách mới.

Tại Lai Châu, những trận sạt lở đất đá sau mưa lũ khiến nhiều đoạn đường tới trường trở nên nguy hiểm, có nơi bùn đất vùi lấp cả lối đi. Tại Lào Cai và Quảng Trị, ở những xã biên giới còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp, điểm trường ở Đakrông còn chưa có nhà vệ sinh đạt chuẩn. Nhiều em nhỏ vẫn đến trường với đôi giày dép rách nát, thậm chí đi chân đất.

Đó cũng là những điều rất nhiều học sinh Trường Tiểu học Phúc Than (Mường Than, Lai Châu), Trường PTDT Bán trú Tiểu học & THCS Y Tý (Lào Cai) hay Điểm trường Làng Cát (Đakrông, Quảng Trị) đang trải qua mỗi ngày.

Ca sĩ Đông Nhi - Đại sứ Lifebuoy cùng các em nhỏ tại trường tiểu học Phúc Than tới trường.

Lifebuoy đồng hành cùng các em nhỏ tới trường

Trước thềm năm học 2026 - 2027, Lifebuoy phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Quảng Trị và các đơn vị đồng hành triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh:

- Tài trợ gói xây sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện vệ sinh tại các điểm trường thuộc 3 địa phương với tổng giá trị 670 triệu đồng;

- Trao tặng 2.200 suất quà cho học sinh là những sản phẩm sạch khuẩn, giày dép tổng giá trị 750 triệu đồng;

- Tổ chức 1.000 suất khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho học sinh;

- Trao 70 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình học tập.

Các em học sinh hào hứng nhận những phần quà từ chương trình đồng hành của Lifebuoy trước thềm năm học mới.

Trong hành trình ấy, Lifebuoy lựa chọn bắt đầu từ những điều thiết thực nhất: một đôi giày giúp bước chân thêm vững vàng trên đường tới lớp, một buổi khám sức khỏe kịp thời, một phần quà sữa tắm và nước rửa tay, một suất học bổng tiếp sức... Mỗi hỗ trợ có thể nhỏ khi đứng riêng, nhưng khi được kết nối, chúng góp phần để các em tiếp tục đến trường hôm nay và bền bỉ theo đuổi việc học ngày mai.

Không khí rộn ràng ngày khai giảng với sự đồng hành của Lifebuoy, thầy cô và các đơn vị địa phương

Bùn có thể lấm chân, nhưng không thể làm lấm lem ước mơ. Đó cũng là điều Lifebuoy mong muốn tiếp tục đồng hành trong những mùa tựu trường tiếp theo, để mỗi khởi đầu đến trường của trẻ em thêm sạch khỏe và vững vàng. Bởi hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” cũng được vun đắp từ chính những bước chân khỏe mạnh đến trường hôm nay.

(Nguồn: Lifebuoy)