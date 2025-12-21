Tạp chí In Review Online đăng bài phỏng vấn đạo diễn Miguel Gomes về phim Grand Tour - tác phẩm giúp ông đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2024.

Trước câu hỏi về âm nhạc của phim, bên cạnh ca khúc chủ đề Beyond the Sea, Miguel Gomes dành phần lớn thời lượng chia sẻ về cơ duyên đặc biệt để tìm thấy và đưa bài Dạ cổ hoài lang vào tác phẩm.

Tuần cuối cùng ghi hình phim Grand Tour, khi anh gần như hoàn tất công việc ở phim trường, một người phụ nữ Việt Nam bất ngờ xuất hiện vào giờ ăn trưa và nói: "Tôi có bài hát, đó là bài tình ca bi kịch được viết năm 1918".

Khi các nhân viên trong ê-kíp thông báo "có một bài hát tuyệt vời", Miguel Gomes đáp: "Mấy anh điên à, tôi sắp xong phim rồi. Bây giờ tôi không có thời gian cho mấy bài hát!".

Đạo diễn Miguel Gomes. Ảnh: ABC

Do các cộng sự nài nỉ, anh đành "hy sinh" giờ ăn trưa để nghe người phụ nữ này hát. Sau khi kỹ thuật viên chuẩn bị phần âm thanh, người phụ nữ bắt đầu cất giọng trong trẻo theo phong cách a cappella.

"10 giây sau, tôi đã khóc vì nhận ra đây chính là đoạn kết của phim. Không phải kết thực sự nhưng ngay trước cái chết của Molly, đây sẽ là bài hát đó. Và điều đó thật ấn tượng!", Miguel Gomes nhớ lại.

Nam đạo diễn rút ra bài học: "Đôi khi bạn gặp may mắn và âm nhạc luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc khác nhau. Tôi lại một lần nữa học được rằng mình nên luôn sẵn sàng. Dù là tuần quay phim cuối cùng, bạn cũng nên sẵn sàng để nghe một bài hát".

Chia sẻ với VietNamNet, người thể hiện đoạn Dạ cổ hoài lang trong Grand Tour - nghệ sĩ Linh Huyền ban đầu tham gia casting 1 vai người châu Á trong phim vì nhân vật không đòi hỏi yêu cầu đặc biệt.

Linh Huyền bên đạo diễn Miguel Gomes. Ảnh: NVCC

Khi nhận sơ yếu lý lịch, trợ lý đạo diễn bất ngờ khi biết Linh Huyền là "nghệ sĩ kịch hát Việt Nam". Cô chủ động nói với Linh Huyền rằng đạo diễn đang cần một đoạn nhạc đặc trưng cho bối cảnh văn hóa Việt Nam vào những năm 1917.

Cụ thể, lúc nhân vật Molly hồi tưởng lại những quốc gia từng đi qua, những ngày ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam hiện lên có hình ảnh một cô người ở vừa làm việc nhà vừa hát nghêu ngao.

Nghe vậy, Linh Huyền liền gợi ý bài Dạ cổ hoài lang. Ê-kíp mời chị đến phim trường thu âm bài vọng cổ thay vì đóng vai quần chúng trong phân cảnh nhóm khán giả xem múa rối như ban đầu.

Sau phần hát mộc, Miguel Gomes đến ôm Linh Huyền và nói chị khiến ông khóc. Nữ nghệ sĩ đáp: "Không phải tôi mà là hồn dân tộc chan chứa trong tác phẩm này đã chạm đến ông".

Clip Linh Huyền hát mộc bài "Dạ cổ hoài lang"

Linh Huyền tự hào khi có thể góp giọng hát cho một tác phẩm lớn như Grand Tour.

Quan trọng hơn, khán giả quốc tế xem phim này sẽ nghe được bài Dạ cổ hoài lang - đúng với tâm nguyện cả đời chị là mang nghệ thuật truyền thống giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Phim Grand Tour do đạo diễn Miguel Gomes thực hiện giúp ông đoạt Giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2024; nhận Silver Hugo cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Dựng phim xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Chicago; giải José Salcedo cho Dựng phim xuất sắc tại Liên hoan phim Valladolid; giành Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Dựng phim xuất sắc tại Giải Prémios Sophia của Bồ Đào Nha và giải Grande Otelo cho Phim Ibero-America hay nhất do Học viện Điện ảnh Brazil trao tặng. Ngoài các giải thưởng, Grand Tour cũng được chọn làm đại diện chính thức của Bồ Đào Nha tranh giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar. Lấy bối cảnh đầu thế kỷ 20, Grand Tour theo chân Edward - một viên chức người Anh đang làm việc tại châu Á, người bất ngờ bỏ trốn ngay trước ngày cưới, mở ra một hành trình xuyên lục địa. Vị hôn thê của Edward - Molly không chấp nhận điều đó nên lên đường tìm anh. Họ dấn thân vào 2 hành trình song song: Edward liên tục chạy trốn còn Molly bền bỉ truy đuổi, tạo nên một cuộc “đuổi bắt” kéo dài qua nhiều quốc gia châu Á như Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc...