Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan

Thời gian: 17h00, hôm nay 03/8/2025

Giải đấu: SEA V.League 2025

Địa điểm: Nhà thi đấu Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thái Lan

Trực tiếp: On Sports, On Sports, ON, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: Đang cập nhật...

Link xem trực tiếp trên Youtube On Sports: Đang cập nhật...

Trận chung kết giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tại SEA V.League 2025 hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao và đầy cảm xúc của hai thế lực hàng đầu khu vực.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang có phong độ ổn định với sự bùng nổ của Bích Tuyền, Thanh Thúy và Bích Thủy – những tay đập đã thể hiện sự ăn ý và bản lĩnh trong suốt giải.

Thanh Thúy và các đồng đội quyết tâm gây bất ngờ trước Thái Lan - Ảnh: SAVA

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là đối thủ "kỵ giơ" khi sở hữu đội hình đồng đều, kỹ thuật tốt và dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Kiattipong.

Điểm then chốt của trận đấu sẽ nằm ở khả năng kiểm soát lối chơi và tâm lý thi đấu. Nếu các cô gái Việt Nam giữ vững được sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và tận dụng hiệu quả những pha phản công, cơ hội tạo nên bất ngờ là hoàn toàn khả thi.

Đây không chỉ là trận tranh cúp mà còn là cuộc đấu trí và đấu bản lĩnh thực sự. Tất cả đang chờ đợi một trận "siêu kinh điển Đông Nam Á" bùng nổ!