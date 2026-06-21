Link xem trực tiếp Ecuador vs Curacao:
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/ecuador-cura%C3%A7ao-6a30fd8cab29477b0f707612?event=eventtv&type=highlight
Đội hình dự kiến:
Ecuador (4-4-2): Galindez; Franco, Pacho, Ordonez, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Valencia, Plata.
Curacao (4-3-1-2): Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Chong; Locadia, Hansen.