7h00 ngày 21/6, sân Arrowhead:

World Cup 2026 mới chỉ đi qua một lượt trận, nhưng với Ecuador, cuộc đối đầu Curacao mang ý nghĩa quan trọng, quyết định cơ hội vào vòng knock-out.

Thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà khiến đại diện Nam Mỹ tự đẩy mình vào thế khó và giờ đây họ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Điều đáng tiếc với Ecuador là các học trò HLV Sebastian Beccacece chơi không hề chơi tệ trong ngày ra quân.

Ecuador muốn trút giận trước Curacao. Ảnh: FEF

Ecuador vẫn thể hiện được nền tảng quen thuộc, cường độ vận động cao, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và tuyến giữa giàu năng lượng với Moises Caicedo làm hạt nhân.

Tuy nhiên, tất cả trở nên vô nghĩa khi họ không thể ghi bàn. Một khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng thủ đã khiến Ecuador phải trả giá đắt trước Bờ Biển Ngà.

Vì thế, trận gặp Curacao đến vào thời điểm Ecuador cần chiến thắng để tìm lại sự tự tin.

Curacao đã tạo nên câu chuyện đẹp khi lần đầu tiên góp mặt ở World Cup, nhưng thực tế khắc nghiệt cũng nhanh chóng phơi bày khoảng cách trình độ.

Trận thua 1-7 trước Đức cho thấy Curacao có tinh thần đáng khen, song hệ thống phòng ngự của họ vẫn còn quá mong manh khi đối mặt với những đội bóng có tốc độ và chất lượng tấn công cao.

Đó chính là điều Ecuador muốn khai thác. So với Đức, đại diện Nam Mỹ có thể không sở hữu dàn sao hào nhoáng bằng, nhưng họ lại có sự cân bằng và tính tổ chức rất cao.

Caicedo đủ khả năng kiểm soát khu trung tuyến, trong khi những cầu thủ giàu tốc độ ở hai biên có thể liên tục gây sức ép lên hàng thủ vốn đã bộc lộ nhiều khoảng trống của Curacao.

Đây cũng là lúc Ecuador cần chứng minh thất bại trước Bờ Biển Ngà chỉ là một cú sảy chân.

Một chiến thắng có thể giúp Ecuador giữ hy vọng, nhưng Caicedo và các đồng đội muốn nhiều hơn nữa.

(Nguồn: VTV)

Đội hình dự kiến:

Ecuador (4-4-2): Galindez; Franco, Pacho, Ordonez, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Valencia, Plata.

Curacao (4-3-1-2): Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Chong; Locadia, Hansen.

Dự đoán: Ecuador thắng 3-0.