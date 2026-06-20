11h ngày 21/6, sân Estadio Monterrey:

Tunisia vừa có màn khởi đầu tệ hại khi thua đậm 1-5 trước Thụy Điển. Thất bại nặng nề khiến HLV Sabri Lamouchi "bay ghế" ngay lập tức, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng Bắc Phi 5 trận.

Ban đầu, Giám đốc kỹ thuật Mondher Kebaier được chỉ định tạm quyền. Nhưng sau đó, Liên đoàn bóng đá Tunisia quyết định bổ nhiệm chiến lược gia người Pháp - Herve Renard.

Tunisia thua thảm ngày ra quân - Ảnh: FIFA

Renard từng tạo nên cú sốc lớn tại Qatar, khi giúp Saudi Arabia đánh bại Argentina ở vòng bảng. Nhà cầm quân 57 tuổi được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới cho Tunisia trước cuộc đấu Nhật Bản.

Mặc dù vậy, phong độ của "Đại bàng Carthage" đang chạm đáy, chỉ thắng 1/8 trận vừa qua (hòa 2, thua 5). Đáng lo hơn, Tunisia toàn thua ba trận gần nhất với tổng tỷ số 1-11.

Bên kia chiến tuyến, Nhật Bản được đánh giá là "ngựa ô" tại giải đấu năm nay. Đội bóng xứ mặt trời mọc vừa có màn trình diễn bản lĩnh khi giật lại một điểm trên tay Hà Lan, dù hai lần bị dẫn trước.

HLV Moriyasu bày tỏ sự tiếc nuối khi Nhật Bản không thể trọn vẹn niềm vui. Kết quả cũng chấm dứt chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp của "những chiến binh Samurai xanh".

Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với đại diện châu Á. Nhật Bản đặt mục tiêu lần thứ ba liên tiếp tiến vào vòng knock-out World Cup. Họ có thể củng cố vị trí nếu vượt qua Tunisia, trước khi chạm trán Thụy Điển.

Nhật Bản tự tin giành 3 điểm - Ảnh: T.T

Nhìn vào quá khứ, Nhật Bản sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, thắng 5/6 lần chạm trán Tunisia gần nhất.

Dù đội bóng Bắc Phi có thể phản ứng tích cực dưới thời tân HLV Herve Renard, nhưng việc ngăn chặn hàng công biến hóa của Nhật Bản là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Dự đoán: Nhật Bản thắng 2-0

Đội hình dự kiến

Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Roan, Maeda; Ueda.

Tunisia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat.