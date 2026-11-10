Link xem trực tiếp bóng đá U23 Qatar vs U23 Singapore:

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U23 Qatar chạm trán U23 Singapore lúc 15h ngày 10/11 trong trận mở màn giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Đại diện Tây Á được đánh giá vượt trội và hướng tới mục tiêu giành trọn ba điểm.

U23 Qatar mang đến giải đấu lực lượng chất lượng, gồm nhiều cầu thủ từng góp mặt tại các giải đấu lớn của bóng đá châu Á. Với nền tảng thể lực sung mãn, thể hình tốt cùng khả năng tổ chức tấn công đa dạng, đội bóng Tây Á được kỳ vọng sẽ áp đặt thế trận.

Không chỉ sở hữu ưu thế về chuyên môn, Qatar còn xem giải giao hữu lần này là cơ hội quan trọng để thử nghiệm đội hình, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới.

Trong khi đó, U23 Singapore bước vào giải với đội hình kết hợp giữa các tài năng trẻ và những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Khairin Nadim hay Muhammad Asis.

Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể về chất lượng đội hình cũng như khả năng tranh chấp.

Trước đối thủ mạnh, U23 Singapore nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, tập trung bảo vệ khu vực trung tuyến và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Dù vậy, nếu duy trì sức ép và tận dụng tốt các cơ hội, U23 Qatar hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng.

Đội hình dự kiến U23 Qatar vs U23 Singapore

U23 Qatar: Abubaker Mohamed H.Y. Osman, Ghanem Al Minhali, Abdalla Mugib, Aatif Magdi, Yousef Mohammad, Bassam Adel, Moath Ibrahim, Nawaf Al Yahri, Mohamed Khaled Gouda, Mohamed Hani, Yamaan Jarrar

U23 Singapore: Firman Nabil, Sim Jun Yen, Iryan Fandi, Muhammad Ikram Mikhail, Jaden Heng, Amir Syafiz, Muhammad Asis Ijlalil, Khairin Nadim, Yasir Ibn Nizamudin, Sahoo Garv, Adrian Jaccard.