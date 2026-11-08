Lịch thi đấu Casper Cup 2026 - Tuyển Việt Nam sẽ tham dự Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường trong tháng 11, đối đầu Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc), nhằm chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu sắp tới.