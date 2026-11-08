Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Thanh Hoá, thuộc khuôn khổ vòng 7 giải vô địch quốc gia LPBank V-League 2026/27, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (8/11).
Ảnh: HAGL FC
Lịch thi đấu Casper Cup 2026 - Tuyển Việt Nam sẽ tham dự Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường trong tháng 11, đối đầu Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc), nhằm chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu sắp tới.
Trong ngày tuyển Việt Nam hội quân, HLV Kim Sang Sik có sự điều chỉnh về danh sách tập trung chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026.