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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIẢI GIAO HỮU QUỐC TẾ GIA LAI 2026
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10/11 15:00
|U23 Qatar vs U23 Singapore
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VTV6, FPT Play
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10/11 19:00
|U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan
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VTV6, FPT Play
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CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1/64
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11/11 01:00
|Anaitasuna vs Alaves
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Pamplona vs Eibar
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11/11 02:00
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Amorebieta vs UD Logrones
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Mijas Las Lagunas vs Jaen
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Trival Valderas vs Leganes
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11/11 03:00
|Tavernes vs Valencia
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG NA UY 2026/27 – VÒNG 27
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10/11 01:00
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Kristiansund BK 1-0 Valerenga
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VĐQG ROMANIA 2026/27 – VÒNG 15
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10/11 01:00
|Botosani 1-1 Otelul Galati
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HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
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10/11 02:30
|Sabadell 0-0 Real Sociedad B
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VĐQG COLOMBIA 2026/27 – VÒNG 18
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10/11 07:00
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Junior - Cucuta
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VĐQG PARAGUAY 2026/27 – VÒNG 19
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10/11 03:00
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San Lorenzo 2-2 Rubio Nu
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10/11 05:30
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Luqueno - 2 de Mayo
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VĐQG ECUADOR 2026/27 – PLAY OFF
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10/11 03:00
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Mushuc Runa 2-1 Delfin
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10/11 05:00
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Tecnico U 1-2 Manta
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