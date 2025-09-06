Ngày 14/8, tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025, Công ty TNHH Lite-On Việt Nam đã vinh dự được xướng tên với hai hạng mục giải thưởng quan trọng: Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia (năm thứ hai liên tiếp) và Doanh nghiệp phát triển bền vững - Sustainable Workplace Awards.

Giải thưởng HR Asia Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, tôn vinh các doanh nghiệp có môi trường làm việc nổi bật, lấy con người làm trọng tâm và hướng đến sự phát triển bền vững. Việc Lite-On Việt Nam tiếp tục được vinh danh không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp mà còn cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong việc gắn kết nhân viên, chăm lo phúc lợi và phát triển nguồn nhân lực.

Trong năm qua, Lite-On Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến nổi bật nhằm nâng cao trải nghiệm nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực. Có thể kể đến các chương trình gắn kết thường xuyên như Happy Saturday, Lớp học nghệ thuật cuối tuần, Hội thảo chăm sóc nhân viên, cũng như các hoạt động tôn vinh và tri ân như trao Huy hiệu Vàng cho nhân viên gắn bó lâu năm. Ngoài ra, công ty cũng đặc biệt quan tâm đến lao động nữ với sáng kiến Huy hiệu Bầu dành cho nhân viên mang thai, chương trình thăm hỏi gia đình nhân viên, và nhiều hoạt động tình nguyện tại Hải Phòng, Quảng Ninh nhằm lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Song song đó, Lite-On Việt Nam tiên phong trong chuyển đổi số nhân sự, với hàng loạt ứng dụng công nghệ mới như triển khai hệ thống SAP từ năm 2025, chấm công bằng nhận diện khuôn mặt thay cho vân tay, kiosk tuyển dụng hiện đại, hệ thống đánh giá ứng viên Job Test, Lasso (AI phỏng vấn), và sắp tới là nhiều giải pháp HR ứng dụng AI khác. Những bước tiến này không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự mà còn mang lại trải nghiệm thuận tiện, hiện đại cho toàn thể nhân viên.

Không chỉ vậy, trụ sở chính của Tập đoàn Lite-On cũng được vinh danh với bốn giải thưởng trong năm 2025: Nơi làm việc tốt nhất châu Á, Doanh nghiệp phát triển bền vững, Doanh nghiệp quan tâm nhân viên nhất và Doanh nghiệp đa dạng, công bằng và hòa nhập. Thành tích này cho thấy sự cộng hưởng trong chiến lược phát triển con người, văn hóa và công nghệ của toàn Tập đoàn Lite-On trên phạm vi toàn cầu.

Ông Henry Chien - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Lite-On Việt Nam chia sẻ: “Thành tựu này là minh chứng cho sự đồng lòng và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, bền vững và truyền cảm hứng, để mỗi thành viên đều tự hào khi là một phần của đại gia đình Lite-On.”

Với những nỗ lực bền bỉ và thành tích đã đạt được, Lite-On Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một trong những môi trường làm việc lý tưởng, nơi con người là trung tâm cho mọi chiến lược phát triển.

