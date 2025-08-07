Sau khi đã chiêu mộ thành công Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez, Liverpool dự kiến tiếp tục “đánh bắt” ở vùng nước PSG.

Theo L’Équipe, đội bóng vùng Merseyside rất quan tâm đến Bradley Barcola – người đang là chân chuyền xuất sắc nhất năm 2025 và được xem là một trong những ưu tiên của HLV Arne Slot.

Liverpool muốn mua Barcola. Ảnh: EFE

Thương vụ Isak chưa có tiến triển trong đàm phán với Newcastle, nên Liverpool xem xét chuyển hướng sang Barcola.

Cầu thủ người Pháp là mũi công tốc độ, khéo léo, đầy tiềm năng và có thể trở thành mảnh ghép lý tưởng cho hàng công trong mơ của Liverpool.

Tất nhiên, thương vụ này cũng không hề đơn giản. HLV Luis Enrique nhiều lần nói rằng Barcola là tài sản quan trọng của nhà đương kim vô địch Champions League.

Hy vọng của Liverpool là tác động để chính Barcola gây sức ép ra đi. Trên thực tế, vị thế của anh giảm đi đáng kể khi PSG chiêu mộ Khvicha Kvaratskhelia, cộng thêm sự bùng nổ của tài năng trẻ Desire Doue.

Điều này cũng là lý do khiến các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng của anh bị đình trệ những tuần qua.

Trong lúc Barcola còn đang lưỡng lự về hợp đồng mới, Liverpool tin tưởng về cơ hội chuyển nhượng của mình.

L’Équipe dẫn nguồn tin cho biết, PSG muốn giữ Barcola nhưng không phải tất cả. CLB thủ đô Paris chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi nhận được mức giá trên 100 triệu euro.

Trong mùa hè lịch sử, Liverpool hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu này, bởi The Kop từng sẵn sàng chi 120 triệu euro – chưa tính phụ phí – cho mục tiêu Isak.

Trong diễn biến khác, Liverpool dự kiến nối lại liên lạc với “siêu cò” Jorge Mendes – người đại diện của Barcola – để tìm hiểu về những điều khoản cá nhân.